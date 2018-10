Se disparan delitos: registran 166 carpetas de investigación por día

Entre enero y agosto de 2018, la Fiscalía General del Estado registró, en promedio, 166 carpetas de investigación al día por ilícitos que se cometieron en la Entidad. Desde 2013, la actual administración no había documentado esa cifra. La más cercana fue la de 2017, año en el que se reportaron 159 casos diariamente.

Esta situación no se pudo frenar a pesar de que en enero pasado, los empresarios jaliscienses le pidieron al Presidente Enrique Peña Nieto combatir la impunidad, corrupción e inseguridad, ya que estos factores impidieron al sector productivo un crecimiento en los niveles deseados.

“La impunidad, la corrupción y la seguridad, tres grandes problemas para México que no nos dejan crecer como pudiéramos, con altos costos que afectan la competitividad y productividad de las empresas del país”, manifestó en ese entonces Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).

“Tenemos que combatir, por supuesto, la violencia y la inseguridad que, particularmente, se ha anidado en algunas regiones del país; son de los retos que están por delante”, respondió el mandatario mexicano.

En lo que va de este año, de los delitos apuntados por la dependencia estatal en su herramienta Seguridad Map, que se puede consultar en internet, los que tienen los índices más altos son robo a vehículos particulares, violencia intrafamiliar y lesiones dolosas. Debajo de ellos se encuentran robo a negocio, robo a persona y robo a casa habitación.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 60% de los participantes no permite a sus hijos menores de edad salir a la calle, 58.2% ya no usa joyas y 44.2% prefiere no cargar efectivo.

Le roban su camioneta y la recupera una semana después

En mayo pasado, Karina observó que su camioneta, una Dakota 2002, no se encontraba estacionada frente a su casa, ubicada en el fraccionamiento Mirador del Bosque, cerca de Carretera a Colotlán.

La afectada narra que cuando se dieron cuenta del robo, su esposo fue a denunciarlo. Sin embargo, no fueron las autoridades las que lograron encontrar el vehículo.

Karina comparte que una semana después del hecho, un familiar encontró la camioneta estacionada por avenida Calandrias, en Zapopan. No tenía batería ni estéreo.

De acuerdo con la Fiscalía, entre enero y agosto de este año se documentaron siete mil 769 carpetas de investigación por robo a vehículos particulares. Este indicador es superior a los registrados en 2014 y 2015.

Además, la dependencia estatal señaló, a través de su herramienta Seguridad Map, que tres mil 304 casos se reportaron en Guadalajara y mil 363 en Zapopan.

En febrero pasado, este medio de comunicación publicó que, según la AMIS, el martes es el día con mayor porcentaje de robos de vehículos asegurados. (16.7%). Debajo está el miércoles (16.6%).

En ese entonces, el encargado del área de autos de la AMIS, Carlos Jiménez, explicó que este fenómeno se da porque de lunes a viernes los dispositivos de seguridad en el Estado disminuyen en comparación con los que se llevan a cabo los fines de semana.

Tres colonias concentran robo de autopartes

En agosto pasado, este medio dio a conocer que sólo en tres colonias de Guadalajara se concentran ocho de cada 10 robos de autopartes y al interior de vehículos denunciados en lo que va del año. Se trata de la Americana, Ladrón de Guevara y el Centro, las cuales acumulan un total de 85 denuncias por este delito entre enero y julio, de un total de 102 casos en todo el municipio, según datos de la Fiscalía del Estado.

Cometen más ilícitos durante la tarde

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre las 12:00 y las 18:00 horas se cometieron cuatro de cada 10 delitos en la Entidad durante 2017.

En el estudio, la institución destacó que de las dos millones 355 mil 656 personas en el Estado que adoptaron medidas de seguridad en sus casas debido a la delincuencia, cada una gastó en promedio dos mil 598 pesos.

El Inegi acentuó que los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara perciben mayor inseguridad en el cajero automático, transporte público, calles, bancos, mercados, carreteras, parques, centros comerciales, automóvil, sus espacios de trabajo, escuelas y casas.

También resaltó que además de no usar joyas y no permitir que sus hijos salgan a la calle, optan por no salir de noche, tomar taxi, salir a caminar, llevar tarjeta de crédito o débito, ir al estadio, visitar a parientes o amigos y salir a comer o a cenar.

TELÓN DE FONDO

Lanzan operativo de desarme

Tras la muerte de cuatro policías de Guadalajara y dos de Zapopan, quienes fueron asesinados a principios de septiembre, los tres niveles de Gobierno decidieron regresar las columnas de seguridad para detectar y retirar las armas de criminales que circulen por el Área Metropolitana de Guadalajara, informó el gobernador Aristóteles Sandoval.

“Iniciaremos con operativos en distintas zonas, integrados por corporaciones municipales, estatales y federales. Necesitamos reducir, sobre todo, la movilidad de armas de uso exclusivo del Ejército que estén en las calles. Pedimos la comprensión y solidaridad de la ciudadanía”, dijo el mandatario jalisciense.

Las columnas, prometió, aumentarán el tiempo de reacción ante hechos violentos y reducirán los delitos, pues también se mantendrán activos los operativos para detener motociclistas que incumplan el Reglamento y la Ley de Movilidad, así como a los vehículos polarizados o que se “denuncien como sospechosos”.

En respuesta a los atentados contra oficiales, el Grupo de Coordinación de Seguridad se reunió para generar estrategias de reacción. Roberto Alarcón, comisario de Zapopan, detalló que en las columnas habrá personal de los tres niveles de Gobierno. “Va a estar el Estado, la Policía municipal, la Policía Investigadora y la Policía Federal: cuatro vehículos haciendo vigilancia”.

En Zapopan no se solicitó la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero los soldados sí se integrarán en los patrullajes de los municipios con menor estado de fuerza, como Tlaquepaque, Tonalá o El Salto.

Las autoridades confían en que la despistolización reducirá los indicadores delictivos. Y hay razones para creerlo, pues de tres mil 907 autopsias practicadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en lo que va del año, mil 038; es decir, en uno de cada cuatro procedimientos, se confirmó la muerte por arma de fuego.

Jalisco tuvo en 2017 su peor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, este año no será mejor. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Faltaron operadores capaces en el nuevo sistema

Rubén Ortega Montes (académico de la UdeG)

Para el investigador del Centro Universitario de la Ciénega, los malos resultados en materia de seguridad, que provocaron que Jalisco volviera el año pasado a su peor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, también se deben a que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial aprovecharon la oportunidad que ofreció el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Ortega Montes, miembro del Departamento de Derecho, destacó que muchos de los operadores no contaban con la preparación adecuada mientras que otros, novatos, no tenían ni siquiera la lógica jurídica.

Además, si bien resaltó que en el caso de los juzgadores también se acentuaron nombramientos con cuestiones discrecionales, en el caso de la Fiscalía se desaprovecharon perfiles expertos en el nuevo sistema, que pudieron ser contratados, y sólo se les pidió que ofrecieran sus conocimientos a la plantilla de la institución.

“No hay coordinación con las policías municipales. Se rompió ese esquema de coordinación”, añadió.

Sin embargo, acentuó que con la llegada de los nuevos gobiernos estatal y federal, en cuyo primer caso el gobernador electo, Enrique Alfaro, prometió una “refundación” que incluye al Poder Judicial, se pueden generar cambios positivos.