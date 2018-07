Saúl Hernández, emocionado al votar por primera vez

Votó por primera vez en su vida, no sabía qué esperar pues la experiencia era nueva. Saúl Hernández Rangel, de 21 años salió, como buen mexicano, a ejercer su derecho a elegir quién llevará los destinos del país, de México. Dijo sentirse nervioso porque no era cualquier cosa, sino la decisión que afectará o beneficiará a millones.

"Es muy interesante, porque pensé que iba a ser más desorganizado, pero hasta eso sí hay un buen orden; sí vengo algo nervioso porque no sabía cómo iba a ser la experiencia, no sé qué es lo que nos depara el futuro con los candidatos, las propuestas que cada uno tiene, pero espero que todo sea para bien", platicó.

Saúl Hernández, joven de 21 años, es la primera vez que vota y lo hizo a conciencia y con responsabilidad pic.twitter.com/1InhOgXzGR — Javier Robles (@info_JRobles) 1 de julio de 2018

Como buen ciudadano, Saúl se estuvo informado durante las campañas, de las propuestas de los candidatos y lo hizo mediante televisión, redes sociales e internet, esto para poder tomar la mejor decisión a la hora de ejercer el sufragio.

"Me enteré y me fui informado gracias a la televisión y el internet, me gustaba estar checando las propuestas, no siento que esté tan informado, porque siento que muchas veces la información la llegan a cambiar y así, pero intento comparar algo la información que me llega de cada uno, para tener la mejor", siguió.

Espera que al final de la jornada electoral de este domingo, se llegue a un buen término, todo en beneficio del país.

"Yo espero que haya cosas para bien, que todo mejore, que sea positivo y que las propuestas se cumplan", finalizó diciendo.

EDML