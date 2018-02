Sancionan 17 negocios durante operativo por Día del Amor en Jalisco

La delegada de Profeco en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores, informó que durante el operativo especial con motivo del Día del Amor y la Amistad fueron sancionados 17 negocios por diversas irregularidades.

Dio a conocer que con el objetivo de evitar prácticas comerciales abusivas que perjudiquen la economía de los consumidores jaliscienses, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) delegación Jalisco realizó un operativo especial.

Añadió que se realizaron 88 verificaciones en negocios que venden y distribuyen productos alusivos a la fecha, de las cuales 17 resultaron con sanción.

Vázquez Flores precisó que los motivos de la sanción fueron por no exhibir precios o tarifas a la vista, no incluir medidas volumétricas, no entregar comprobantes de venta e incluir información que induce al error o confusión.

Detalló que las verificaciones se realizaron en hoteles, moteles, zapaterías, perfumerías, florerías, pastelerías, así como en tiendas de ropa, estacionamientos y restaurantes.

La delegada de la Profeco invitó a la población consumidora que al momento de realizar una compra de un producto o servicio exija su factura o ticket de compra, ya que tienen hasta un año para presentar su queja en caso de ser sorprendido por alguna práctica abusiva por parte de algún proveedor.

Agregó que las sanciones que podrían aplicarse de acuerdo con la violación, intención y capacidad de pago del proveedor, van desde 521 pesos hasta cuatro millones 337 mil pesos.

