Salvador Cosío revira denuncia por extorsión

Salvador Cosío Gaona, presidente de Conciencia Cívica, aseguró que no conoce al empresario Francisco Cornejo, propietario de la Villa Panamericana y que lo va a denunciar por daño moral luego de que su abogado informara esta tarde que se presentaron cinco denuncias contra Salvador Cosío, Alejandro Cárdenas y otras personas.

"No conozco al señor Cornejo, nunca lo he visto en mi vida, nunca he platicado con él. Si lo veo algún lugar no lo identificaría, seguramente él sí a mí porque soy una figura pública", dijo.

El activista aseguró que Francisco Cornejo miente y lo retó a que diga cuándo y cómo fue que tuvo el encuentro con él y se hizo el planteamiento.

"El acusado está obligado a probar y el incidente se tendrá que ventilar en los tribunales. Lo voy a demandar por daño moral", concluyó.

LS