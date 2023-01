Salvador Cosío reúne líderazgos sociopolíticos para celebrar su cumpleaños

Salvador Cosío Gaona, Presidente de Confío en México, celebró este jueves su cumpleaños en compañía de familiares y amigos.

El político compartió que acudió temprano a una menudería ubicada en la zona de Puerta de Hierro y convivió con la pluralidad política y socio productiva que caracteriza sus reuniones.

Desde antes de las 8 de la mañana y hasta cerca de las 12 del día, amistades pasaron a saludarlo y felicitarle.

Entre los más de 300 invitados que acudieron al convivio están el delegado Nacional del PRI en Jalisco, Carlos Cruz Mendoza y el ex gobernador Emilio González Márquez.

También resaltaron entre los asistentes varios ex diputados panistas como José María Nuñez, Enrique Villa, Jaime Aceves, Rafael Ramírez, Alejandro Macías, Alfredo Argüelles, Cecilia Carreón, Carmen Lucía Perez, Ana Estela Durán y Roberto García de la Torre.

Acudieron priistas como el ex senador Raúl Juárez Valencia, la diputada Hortencia Noroña; ex diputados, ex Alcaldes y ex Regidores como Juan Carlos De la Torre, Manuel Toscano, Idolina Cosío, José Luis Martínez Alvarez, José Luis Ortiz García, Mauricio Nieblas, entre otros.

Se dieron cita también Morenistas como Alfredo Fierros y Gaddiel Peralta; lo mismo que José Manuel Muñoz Castellanos y Ramón Reyes de Encuentro Social, Martín Lopez Cedillo de Redes Sociales Progresistas, con presencia de empresarios como Julieta Angulo, Arturo Corte, Juan Alonso Niño Cota, Daniel Curiel, Ricardo Solano y César Cárcoba.

Fueron dirigentes de organizaciones ciudadanas y culturales, entre ellos Jaime Cedillo, Bernardo López, Sonia Estrada Arquieta, José Jiménez Gómez Loza, Guillermo Cosío, Ricardo Oliveras, y Ofelia Cano; académicos y profesionistas destacados como Rosa Chávez, Alfonso Carmona, Virgilio Rincón, Ana Laura Chavez Velarde, Jaime Orozco Ibarra, Margarita Mondragón, Julián Jordan, Sergio Silva, José Luis Moreno, Héctor Álvarez Organista, Carlos Anguiano, César Morones, Mario Ramos y Alfredo Ceja; dirigentes juveniles priístas como Irina Segura y Erick Brandon Palacios y el panista Isaac Abraham Cisneros.

Asistieron también los principales directivos e integrantes de Confío en México, la Agrupación Política Nacional que preside el festejado, así como del recientemente formado “Foro Plural Jalisco” del que Cosío es uno de sus fundadores.