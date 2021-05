Salvador Cosío pide castigos ante el desabasto de agua en la metrópoli

Porque la escasez de agua ya ha redundado en confrontaciones sociales, el candidato del Partido Verde Ecologista (PVEM) por la alcaldía de Zapopan, Salvador Cosío, exigió a las autoridades en turno que investiguen y sancionen a quienes “se han aprovechado de la falta de agua para lucrar con la necesidad de los ciudadanos”.

El abanderado del Verde también urgió a que “se desarticulen los denominados ‘cárteles del agua’ y que ‘rueden cabezas’ si se comprueba complicidad y corrupción en el marco de la crisis por el líquido”.

Sostuvo que en la colonia Agua Fría y en otras localizadas en la zona de las Mesas Coloradas, El Colli y La Primavera, existen “cárteles del agua” en los que participan “pseudo líderes de colonias y coordinadores, quienes deciden a quién sí y a quién no se entrega la poca agua que les llega a través de pipas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)”.

Este medio dio a conocer la historia de Juana Falcón, a quien le fue negado el servicio y quien fue golpeada por una supuesta coordinadora cuando ésta se enteró que llegó una queja por no distribuirle el agua. Después, Juana la denunció ante la Fiscalía del Estado y el mismo Cosío la acompañó al momento de levantar dicho reporte.

Ante escenarios como ese, Cosío reprochó que la gente tenga que “limosnear” y pagar por el líquido cuando este debería ser gratuito.

Esa agresión, dijo el candidato, “destapó las consecuencias de la desigualdad social, pues la población no puede pagar ni un bote de 50 o 100 litros porque simplemente, o compra agua o come, ya que no le alcanza para cubrir ambas necesidades”.