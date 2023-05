Debido al auge que tuvo la atención psicológica tras las secuelas en salud mental que dejó la pandemia del COVID-19, en Jalisco la población de psicólogos con un trabajo formal creció en los últimos tres años.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), siete mil 600 psicólogos en Jalisco contaban con un empleo con prestaciones de ley al cierre de 2019. Sin embargo, en diciembre pasado ya eran 10 mil 400.

Paralelamente, el titular del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), Jorge Blanco Sierra, aseguró que las llamadas de atención psicológica se dispararon 300% a partir de la emergencia sanitaria.

Blas Jasso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco A.C., atribuyó este aumento a la falta de educación emocional que ha detonado conductas que ya estaban latentes.

Señaló que los trastornos más comunes en la atención psicológica son la ansiedad, la depresión y los padecimientos derivados de la violencia familiar.

Confinamiento impulsó la importancia de psicólogos

El papel que juegan los psicólogos en la sociedad cobróimportancia durante la pandemia por COVID-19 y después de ella, debido a que la incertidumbre que generó la enfermedad detonó condiciones y enfermedades mentales preexistentes que no habían sido atendidas, afirmó Flor Larios, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, dentro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara.

En entrevista, señaló que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 visibilizó síntomas de afecciones a la salud mental que estaban siendo normalizados por la población en general, mientras que en un momento de estrés y confusión todos estos indicios de malestar se acentuaron.

Apuntó que antes de la llegada de la enfermedad todavía prevalecía el tabú de asistir con profesionales de la salud mental, debido a temas de estigmas sociales, así como a una ideología en la que se privilegia el “yo puedo solo”.

“Es nuestra idiosincrasia, esta idea de que la vulnerabilidad es algo que se debe dejar en segundo plano, de que el mundo moderno es un lugar donde el estrés y sentirse mal es algo común del día a día, y no tiene por qué ser así”.

La académica refirió que uno de los principales padecimientos que se hicieron visibles con el aumento en la solicitud de atención psicológica en la población fue el trastorno de ansiedad, un malestar físico y emocional que puede derivar en cuadros clínicos más severos.

Sin embargo, reconoció que otro problema generalizado no sólo en los pacientes de consultas psicológicas, sino en todas las ramas de la atención personal, es la adherencia a las sesiones terapéuticas, lo que llega a complicar los resultados de las sesiones.

“Este es un tema de resistencia, no sólo en la psicología. ¿Cuántas veces no nos recetan un tratamiento de siete días y a la mitad ya no seguimos porque nos sentimos bien? Lo mismo ocurre en la psicología, cuando se necesita un seguimiento para no sólo superar etapas de malestar, sino también mitigar cualquier malestar desde su origen”.

Resaltó que, ante la voluntad y el compromiso de asistir a sesiones de terapia psicológica, los pacientes deben acudir a servicios especializados acorde a la necesidad que manifiestan.

Recomendó a la ciudadanía acudir con personal calificado y certificado.

Psicología

Certificaciones y dónde estudiar

La Universidad de Guadalajara: En el CUCS se oferta la Licenciatura en Psicología, una carrera profesional que consta de nueve semestres contando las prácticas profesionales.

En el CUCS se oferta la Licenciatura en Psicología, una carrera profesional que consta de nueve semestres contando las prácticas profesionales. La Universidad Antropológica de Guadalajara: Esta universidad oferta la Licenciatura en Psicología Social, como una carrera profesional que busca profundizar en los problemas sociales.

Esta universidad oferta la Licenciatura en Psicología Social, como una carrera profesional que busca profundizar en los problemas sociales. La Universidad Humanitas de Guadalajara: En esta institución la Licenciatura en Psicología cuenta con tres modalidades de estudio diferentes: plan escolarizado, plan de estudios ejecutivo y virtual.

En esta institución la Licenciatura en Psicología cuenta con tres modalidades de estudio diferentes: plan escolarizado, plan de estudios ejecutivo y virtual. La Universidad UNIVER: Ofrece la Licenciatura en Psicología con un plan de estudios que consta de cuatro años, cuenta con modalidad presencial en tres campus diferentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara y virtual por medio de LiveStreaming.

Ven mejora en la solicitud de ayuda por problemas psicológicos

La pandemia por COVID-19 dejó secuelas en la salud mental de la población debido a nuevos y persistentes padecimientos que no habían sido atendidos previamente, lo que aumentó la demanda de atención psicológica y disminuyó el tabú de solicitar apoyo, lo cual ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de la población, aseguró el titular del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), Jorge Blanco Sierra.

En una entrevista, señaló que después de la pandemia por el SARS-CoV-2, la ciudadanía comenzó a utilizar más las herramientas de contención emocional proporcionadas por el Gobierno de Jalisco, como la línea de atención en crisis, que recibió 71 mil 252 llamadas entre abril de 2020 y mayo de 2023, para solicitar ayuda en situaciones de crisis psicológica.

De estas llamadas, se generaron 33 mil 178 fichas de datos para brindar contención emocional, mientras que las restantes fueron intervenciones o canalizaciones que no requirieron una atención más extensa por parte del personal capacitado.

Los principales problemas que afectan a la población son crisis de ansiedad, depresión y una mala regulación en el manejo emocional, lo que puede llevar a actitudes coléricas o pensamientos suicidas.

Afirmó que las mujeres entre 35 y 39 años de edad, casadas y amas de casa, son el perfil demográfico que utiliza con mayor frecuencia los servicios de atención del Salme, así como adultos jóvenes y adolescentes.

Debido a la atención brindada tanto en el ámbito público como privado, el funcionario estatal aseguró que en Jalisco los trastornos mentales no experimentaron un aumento que resultara en temas como el suicidio, con una tasa de incidencia de 7.5 por cada 100 mil habitantes, en comparación con el 7.3 por ciento registrado en 2019.

Ahora que las solicitudes de apoyo han disminuido en comparación con los años más difíciles de la pandemia, se busca capacitar a un número mayor de personal médico que pueda brindar contención.

Voz del experto

Blas Jasso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC

Sensibilizar a la población es el mayor reto

Blas Jasso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC, aseguró que el mayor desafío de los psicólogos, después de la pandemia por COVID-19, es reeducar a la población en modelos de sensibilización que les ayuden a desarrollar inteligencia emocional.

Explicó que el confinamiento desencadenó diversas conductas y trastornos que ya se arrastraban desde décadas atrás debido a la falta de educación y conocimiento en el manejo de las emociones, la vulnerabilidad y las relaciones con las personas que nos rodean.

“Las familias no sabían cómo relacionarse, ni siquiera sabían cómo establecer una buena relación con sus mascotas, así que comenzamos a caer en depresión, violencia, maltrato y otros problemas, porque nadie nos enseñó, nadie nos educó para saber relacionarnos adecuadamente”.

En una entrevista, resaltó que el modelo educativo contemporáneo y de muchas generaciones anteriores promueve el “exitismo”, un modelo de vida en el que las personas se dicen satisfechas con diferentes aspectos de su vida, como la academia, el trabajo y lo económico, pero que se desconectan de sus emociones y relaciones humanas.

Señaló que este modelo de éxito se basa en el conocimiento de datos, lo que lleva a un espacio de poder en el que se genera más información que permite a las personas sentir que tienen control sobre las situaciones que enfrentan, pero sin tener una base emocional para hacerles frente.

Debido a esto, afirmó que la labor del psicólogo se ha vuelto cada vez más fundamental en las relaciones modernas, desde la reeducación de la ciudadanía para aprender a establecer relaciones humanas saludables, saber cómo tratar a los demás y sensibilizarse sobre la importancia de conocer y manejar las emociones.

Agregó que otro desafío en la actualidad es contribuir a la consolidación de una cultura de paz en Jalisco y en México, a través de la educación emocional y la mediación como un método científico que pueda ayudar a la resolución de conflictos.

Por último, resaltó la importancia de no sólo atender a los pacientes que necesitan atención psicológica, sino también a quienes la brindan.

Jasso subrayó que los psicólogos también son personas que buscan apoyo y reconocimiento por su labor, como un impulso para acercarse a la gente y seguir ofreciendo un servicio de calidad. En ese sentido, mencionó la octava edición del Premio Estatal de Psicología Jalisco 2023 “Salud Mental para la Paz”.

Premian a especialistas en salud mental por su ética y profesionalismo

Por octavo año consecutivo, el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC premió a los especialistas en salud mental con mayor trayectoria y trabajo en beneficio de la ciudadanía, a través del Premio Estatal de Psicología Jalisco 2023 “Salud Mental para la Paz”.

Delia Pérez Guerrero, vicepresidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC, explicó que este premio se otorga en el marco de los festejos del 20 de mayo, como el Día Estatal del Psicólogo en Jalisco y el Día Nacional de la Psicología en México, como un reconocimiento al trabajo de aquellos que se dedican a promover la salud mental.

Señaló que para esta edición, los premios se dividieron en cuatro categorías: la categoría Jalisco, para los profesionales que residen y trabajan en el Estado; la categoría nacional, por su destacada trayectoria profesional, ética y calidad humana; la categoría de participación, por proyectos con impacto social para la cultura de la paz; y reconocimientos a asociaciones e instituciones públicas con proyectos en Psicología.

Precisó que en la categoría Jalisco se postularon 34 psicólogos propuestos por universidades, asociaciones, empresas e instituciones del sector público y privado, quienes recibieron una condecoración. Además, hubo tres premios en la categoría de proyectos por la cultura de paz, tres a nivel nacional y tres más para instituciones y personalidades con programas en Psicología.

En el ámbito nacional, se premió a la doctora Luz de Lourdes Eguiluz Romo, al doctor Marco Eduardo Murueta Reyes y a la doctora Graciela Aurora Mota Botello.

Explicó que las condecoraciones se entregaron según la decisión de un comité interno del Colegio, el cual evaluó no sólo la trayectoria y el perfil de los psicólogos postulados, sino que también buscó reconocer e impulsar el trabajo de aquellos que laboran desde una perspectiva ética y humana.

“Es un trabajo con la mente, con la conducta de las personas, y no es algo insignificante. Necesitamos una mayor intervención y reconocimiento de lo que se hace en el ámbito de la salud mental”.

La ceremonia de premiación tuvo lugar ayer en el patio central del Congreso de Jalisco, con la presencia de representantes del Legislativo, la Asociación Mexicana de Psicología y Salud Mental AC (AMEPSI), la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la Dirección de Profesiones del Estado, el Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) y el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP).

Ayer se entregó el Premio Estatal de Psicología de Jalisco 2023, por una Cultura de Paz. ESPECIAL

Guía

¿Cuándo acudir al psicólogo?

Si buscas señales para buscar ayuda psicológica, aquí te presentamos sólo algunos motivos para acudir a terapia:

•Enfrentas algún cambio en tu vida: Los grandes cambios vitales, como la maternidad, paternidad, iniciar una nueva etapa en un lugar diferente, o empezar un nuevo trabajo o carrera, pueden resultar estresantes o difíciles de manejar. Estos cambios y las emociones que conllevan pueden trabajarse en las sesiones de terapia, desarrollando habilidades y estrategias para reducir o controlar el estrés y adaptarse a los cambios.

•Sientes que tu estado de ánimo ha decaído: Si te sientes constantemente triste, puede ser el momento de buscar ayuda profesional. Todos experimentamos sentimientos de tristeza en ocasiones, pero no es normal que las emociones negativas dominen nuestra vida cotidiana. Si experimentas un cambio prolongado en tu estado de ánimo y te resulta difícil realizar actividades diarias, un psicólogo puede ayudarte a superar este problema.

•Dolores de cabeza recurrentes o malestar físico: Los problemas emocionales suelen manifestarse en nuestro cuerpo. El estrés o malestar emocional, por ejemplo, pueden manifestarse a través de problemas digestivos, dolores de cabeza crónicos, resfriados frecuentes o disminución del apetito.

