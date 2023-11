La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) está ofreciendo vasectomías gratis en 27 puntos del sector salud del Estado. Esto con el fin de fomentar la paternidad responsable y la corresponsabilidad de los varones en la salud sexual.

Este método anticonceptivo es permanente y seguro. Es la opción ideal para hombres que no desean tener más hijos o que no planean tenerlos desde un inicio. Las Jornadas Intensivas de Vasectomía están puestas a ocurrir del 17 al 30 de noviembre de 2023 y serán ofertadas a quien lo desee, independientemente de que no se sea un derechohabiente.

El procedimiento no requiere hospitalización, es ambulatorio y permite reincorporarse en poco tiempo a sus actividades. Ademas de que no afecta el comportamiento sexual.

Las ventajas de la vasectomía sin bisturí con respecto a la técnica anterior, son las siguientes:

No se requiere de estudios preoperatorios.

Únicamente requiere anestesia local.

El procedimiento dura entre 10 - 15 minutos.

La cirugía se hace a través de una pequeña punción escrotal, que no necesita ser suturada.

Requiere de mínimos cuidados postoperatorios y la recuperación es rápida.

El aspecto y deseo sexual no se ve afectado.

Espacios inscritos en las jornadas de vasectomía de la SSJ

Hospital Comunitario Colotlán

Hospital Comunitario Huejuquilla El Alto

Centro de Salud Rodolfo Morán González Lagos de Moreno

Hospital Comunitario Ojuelos

Centro de Salud Villa Hidalgo

Centro de Salud Popotes, Tepatitlán de Morelos

Centro de Salud Jalostotitlán

Centro de Salud La Barca

Centro de Salud Jocotepec

Centro de Salud Tecalitlán

Centro de Salud Ciudad Guzmán, Zapotlán El Grande

Centro de Salud Zacoalco

Hospital Comunitario La Huerta

Centro de Salud Puerto Vallarta Centro

Hospital Comunitario Mascota

Centro de Salud Etzatlán

Centro de Salud San Isidro Mazatepec, Tala

Centro de Salud Zapopan Norte II

Hogares de Nuevo México, Zapopan

Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Cuidados Neonatales, Za-potlanejo

Centro de Salud, Tonalá

Centro de Salud Urbano Tlaquepaque Rosales

Centro de Salud Santa Cruz del Valle, Tlajomulco de Zúñiga

Centro de Salud Lázaro Cárdenas, Guadalajara

Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos

Centro de Salud Yugoslavia # 4

