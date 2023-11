Las principales enfermedades que sufren los hombres jaliscienses son reflejo de falta de prevención, así como de higiene personal, pues son los mejores métodos para combatir los padecimientos infecciosos.

De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), las primeras causas de enfermedad en los varones del estado son infecciones respiratorias, intestinales, urinarias y COVID-19.

Una de las causas es la falta de medidas de higiene, lo que podría ser propiciado por problemas de desigualdad.

“El nivel socioeconómico está relacionado con eso, por la falta de educación, en las personas con menos recursos se ve en la falta de higiene”, explicó el médico urgenciólogo Ernesto Vidrio García.

De hecho, el Jefe de Servicios de Urología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Edgar Iván Ibarra Navarro, señaló que las infecciones de vías urinarias y de transmisión sexual son de los casos que más atienden en pacientes jóvenes.

“En rangos que pueden ser desde los 20 años a los 50 años, las principales enfermedades que vemos son ITS y urinarias, son las más frecuentes. En pacientes de mayor rango, de 50 hacía arriba, es la hiperplasia de próstata”, detalló Ibarra Navarro.

Otro de los factores para que existan estas cifras en Jalisco es por una ausencia de cultura de prevención, particularmente en el caso de las infecciones respiratorias, ya que el uso de la vacuna inhibe este tipo de padecimientos.

“Repercute la cobertura de vacunación, en algunos estado no hay el 100%, pero tiene que ver también la idiosincrasia del mexicano que no se quiere vacunar completamente, por eso en algunos estados hay mayores índices de COVID, no por falta de cobertura, sino por ese pensamiento”, dijo Vidrio García.

Al respecto, la Secretaría de Salud de Jalisco dispuso más de 2 millones 292 mil dosis de vacunación para la influenza desde octubre, mientras que entre agosto y septiembre de este año hubo una campaña de vacunación para el COVID-19, dirigida a menores de edad.

Cifras

Según el último registro del IIEG, que data del año 2021, estas fueron las principales enfermedades que padecieron los hombres en Jalisco:

Infecciones respiratorias agudas: 252 mil 560 casos

Infecciones intestinales: 66 mil 711 casos

Covid-19: 54 mil 553 casos

Infección de vías urinarias: 32 mil 710 casos

Intoxicación por picadura de alacrán: 22 mil 892 casos

Úlceras, gastritis y duodenitis: 19 mil 593 casos

Hipertensión arterial: 17 mil 156 casos

Obesidad: 15 mil 603 casos

Recomendaciones

Para evitar estas enfermedades, los médicos recomiendan a la población acercarse a sus centros de salud para informarse, utilizar medidas de prevención, como cubrebocas y condón en el caso de las de transmisión sexual, pero primordialmente educarse en temas de higiene personal.

MF