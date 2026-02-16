Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este lunes 16 de febrero informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Domingo 22 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

