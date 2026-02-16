Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 16 de febrero prevé que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Sábado 21 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta