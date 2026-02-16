Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 16 de febrero prevé que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Sábado 21 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

