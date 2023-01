Con el argumento de dar certeza jurídica y garantizar los derechos a los aspirantes a una magistratura, el pleno del Congreso de Jalisco acordó suspender las 4 convocatorias para designar a integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Siguiendo una “opinión” del coordinador jurídico del Poder Legislativo, Victor Sánchez Orozco, el pleno del Poder Legislativo acordó dejar en pausa los procesos y que permanezcan vacantes las 4 magistraturas. La justificación es que con la suspensión obtenida por el magistrado Luis Enrique Villanueva se generó desequilibrio y se limitó la posibilidad de que los aspirantes puedan concursar en igualdad de oportunidades.

El diputado Enrique Velázquez González cuestionó la determinación, pues la restricción judicial sólo aplica a una de las convocatorias. Sostuvo que el fondo del tema es que se rompió el acuerdo sobre el reparto de espacios entre Movimiento Ciudadano, Morena y PAN.

“En tres magistraturas no hay ningún problema, no hay ninguna razón, el director jurídico da una opinión que nadie le pidió. Por qué no dicen la verdad, por qué no dicen que se pelearon, que alguien pateó el tablero y no tienen como ponerle a quién le toca cada espacio. Están tirando las únicas convocatorias que hemos hecho en esta Legislatura que tienen el procedimiento de la reforma pasada”, aseveró

En sesión extraordinaria, el acuerdo se aprobó con 24 votos a favor de MC, Morena, PAN, Verde y Futuro; 4 abstenciones del PRI y 2 votos en contra de Hagamos.