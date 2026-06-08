La puesta en marcha de la primera etapa de la Línea 5 hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara marcó la conclusión de una de las obras más importantes de los últimos años en Jalisco. Sin embargo, para el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora Bueno, este proyecto es apenas el inicio de una agenda de infraestructura enfocada en mejorar la movilidad, fortalecer la salud y ampliar la conectividad en distintas regiones del Estado.

Explicó que la continuidad administrativa ha permitido dar seguimiento a proyectos concebidos desde años anteriores y que hoy avanzan hacia etapas decisivas bajo la administración del gobernador Pablo Lemus. Hay ocho grandes iniciativas que concentrarán inversiones millonarias y que definirán buena parte del desarrollo estatal durante los próximos años.

El primer proyecto es la ampliación de la Línea 5, desde el entronque de la Carretera a Chapala hasta el Parque Agua Azul. Para esta etapa ya existe una bolsa federal superior a los mil millones de pesos y se prevé que las primeras licitaciones sean publicadas durante las próximas semanas, con el objetivo de iniciar trabajos en agosto de este año y concluirlos en junio de 2027. La extensión permitirá conectar de manera directa el aeropuerto con el Centro de la ciudad.

El segundo es la construcción de un Tren Suburbano Metropolitano que aprovechará la infraestructura ferroviaria federal. La propuesta contempla una ruta entre El Salto y Venta del Astillero, conectando importantes polos industriales y habitacionales mediante un sistema regional de cercanías. La inversión ronda los ocho mil millones.

El tercero es la ampliación del Peribús hacia Tonalá. La meta es extender el sistema hasta el Centro del municipio, con dos mil millones.

La SIOP también impulsa el Distrito Expo Guadalajara, uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de la ciudad. Incluye un túnel vehicular de 750 metros en Mariano Otero, obras pluviales, ciclovías, espacios públicos y la renovación integral de la zona. La inversión superará los dos mil millones de pesos y las obras iniciarían en el último trimestre del año.

En salud, el Gobierno de Jalisco impulsa una red de Hospitales-Escuela junto con la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud. El proyecto incluye el Hospital Civil de Puerto Vallarta, una unidad de alta especialidad con inversión estimada de mil 197 millones de pesos, y el Hospital Civil de Ciudad Guzmán, actualmente en estudios técnicos. Su construcción iniciará en septiembre y busca fortalecer la atención especializada en la Región Sur del Estado.

A estas obras se suma la rehabilitación integral del Hospital General de Occidente, conocido como Zoquipan, en Zapopan. Es el séptimo proyecto y la inversión supera los dos mil millones entre trabajos ejecutados y pendientes. Los trabajos ya permitieron renovar quirófanos, sistemas eléctricos, elevadores, áreas de comedor y equipos de aire acondicionado. Actualmente se intervienen el primer piso y la unidad de terapia intensiva para ampliar la capacidad operativa del nosocomio.

El octavo frente de inversión corresponde a la infraestructura carretera estatal. Destaca la nueva vía entre Ixtlahuacán de los Membrillos y Jocotepec, diseñada para ofrecer una alternativa a la saturada Carretera a Chapala y mejorar la conectividad de la Ribera.

Proyectan tren suburbano y la ampliación de la Línea 5

De acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, la movilidad es una de las prioridades de su administración. Por ello, la ampliación de la Línea 5 será una de las principales inversiones para la Zona Metropolitana de Guadalajara, informó el titular de la SIOP, David Zamora Bueno.

Tras la apertura del tramo que conecta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Peribús, el proyecto continuará hasta el Parque Agua Azul, lo que permitirá una conexión directa entre el aeropuerto y el Centro de la ciudad.

Zamora explicó que esta etapa contempla estaciones, puentes peatonales y obras de accesibilidad, sin necesidad de reconstruir toda la vialidad. “Desde el entronque Periférico-Carretera Chapala hasta el Agua Azul ya no es el mismo concepto que traemos ahorita. Se hace prácticamente la estación con su accesibilidad y sus puentes peatonales”, señaló.

La SIOP prevé iniciar las obras en agosto, una vez concluido el Mundial, y concluirlas antes de junio de 2027. “Vamos a adquirir el compromiso de que estén incluso antes de junio del próximo año”.

Además, Lemus anunció que la Línea 5 se extenderá hacia Ixtlahuacán de los Membrillos, atravesando el corredor industrial de El Salto.

De manera paralela, el Gobierno estatal analiza un tren suburbano entre El Salto y La Venta del Astillero, en Zapopan. El proyecto aprovecharía la infraestructura del futuro tren de pasajeros León-Nogales y requeriría una inversión cercana a ocho mil millones de pesos. “Sería utilizar esos intervalos de tiempo para que puedan circular un tren que podríamos llamarle suburbano”, adelantó Zamora.

Peribús llegará al Centro de Tonalá

La ampliación de Mi Macro Periférico hacia Tonalá se concretará durante la actual administración, con el objetivo de llevar el sistema hasta el centro del municipio. El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, informó que el proyecto contempla una ejecución escalonada, incluyendo nuevas estaciones en la zona del Cerro de la Reina y la conexión con instalaciones del IMSS.

“Sí tenemos en nuestro programa continuar con Mi Macro Periférico hasta Tonalá, eso es un hecho. Nos quedan pendientes tres estaciones entre Los Conejos y lo que sería el Cerro de la Reina”, afirmó.

Además, se prevé la construcción de cinco paraderos adicionales. La inversión total estimada ronda los dos mil millones de pesos, con una primera etapa de 280 millones.

Desahogará tráfico hacia Chapala

Otro de los proyectos prioritarios de la SIOP es fortalecer la red carretera estatal con una nueva conexión entre Ixtlahuacán de los Membrillos y Jocotepec, que funcionará como alternativa a la carretera a Chapala para reducir la carga vehicular.

La obra enlazará con la Carretera Federal 15 y mejorará la movilidad hacia la Ribera de Chapala y la Región Sur.

“Es un proyecto muy relevante y ese sí tiene que estar para abril o mayo del próximo año”, afirmó David Zamora.

La inversión estimada es de entre 140 y 160 millones de pesos. Además, se rehabilitará el Parque La Cristianía, se pavimentará su acceso y se construirá un muelle para impulsar el turismo en Ajijic y la región.

Obras prioritarias

Línea 5 al Agua Azul

Inversión: Más de mil millones de pesos federales para esta etapa.

Inicio estimado: Agosto de 2026.

Meta: Junio de 2027.

Beneficio: Conectar aeropuerto y centro de Guadalajara mediante transporte masivo.

Tren suburbano metropolitano

Inversión estimada: 8 mil millones de pesos.

Trayecto proyectado: El salto-Venta del Astillero.

Meta: Dependerá de la construcción previa del tren federal de pasajeros.

Objetivo: Movilidad regional de cercanía en la ZMG y entre polos industriales.

Mi Macro Periférico a Tonalá

Inversión total estimada: 2 mil millones de pesos

Inversión inmediata: 280 millones de pesos.

Meta: Conexión hasta el Centro de Tonalá.

Infraestructura: Estaciones, paraderos y pavimentación.

Túnel Distrito Expo

Inversión estimada: Más de 2 mil millones de pesos.

Túnel: 750 metros.

Inicio previsto: Último trimestre de 2026.

Componentes: Movilidad, espacios públicos, ciclovías e infraestructura pluvial.

Hospital Civil Puerto Vallarta

Superficie: 35 mil metros cuadrados.

Inversión estimada:

Mil 197 millones de pesos.

Objetivo: Atención de alta especialidad para la región de la Costa.

Hospital Civil Ciudad Guzmán

Etapa actual: Estudios técnicos.

Inicio estimado: Septiembre de 2026.

Objetivo: Servicios hospitalarios de alta especialidad para la Región Sur.

Hospital General de Occidente

Inversión: Más de 2 mil millones de pesos.

Presupuesto 2026: 350 millones de pesos.

Avance: Ya fueron rehabilitados quirófanos, comedor, instalaciones eléctricas, sistemas de aire acondicionado y elevadores.

Obras en proceso: Remodelación del primer piso y área de terapia intensiva.

Carretera Ixtlahuacán-Jocotepec

Inversión: Entre 140 y 160 millones de pesos. Financiamiento: 100% estatal.

Conclusión estimada: Abril-mayo de 2027.

Beneficio: Ruta alterna a la carretera Chapala y conexión con la federal 15.

CT