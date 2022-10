Acompañada de sus hijos, nietos y bisnietos, Herlinda Leonel, de 76 años, espera en su silla de ruedas a la Virgen de Zapopan en avenida Américas e Ignacio Herrera y Cairo desde la una de la mañana. El frío de aproximadamente 17 grados centígrados no fue un impedimento.

"Pues toda mi vida he acompañado a la Virgen, hasta que dejó de haber por la pandemia. Antes la acompañaba toda su trayectoria, ahora ya no puedo y nos ponemos aquí a esperar. Viene toda mi familia, mis hijas, nietos, bisnietos y más, venimos de aquí de Santa Teresita", comentó.

Herlinda, que por su edad y diferentes enfermedades está en una silla de ruedas, espera paciente a La Generala para pedirle por su salud, y disfrutar más de los suyos.

"Vida y salud para mis hijos y principalmente para mí, desde la una de la mañana estamos, si tenía frío, pero me aguanto, no me ha dado hambre con verla se nos quita", agregó.

El lema elegido para la Romería 2022 es "María, Reina de la Paz, intercede por nosotros".

