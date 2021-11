Ricardo Villanueva pide a diputados reasignar recursos a la UdeG

Para solicitar incrementen los recursos que tienen etiquetados en el proyecto de presupuesto 2022, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, se reunió con la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco.

Planteó dar un mejor trato a la casa de estudios y que le autoricen aumento similar al crecimiento de 11% que tiene la proyección de gasto estatal. Insistió en que históricamente los presupuestos para las universidades se han calculado por debajo de la inflación. Llamó a que la proyección de gasto estatal no siga la lógica del Federal y que no se apegue sólo a cumplir con lo especificado en el convenio.

El coordinador de Morena, José María Martínez, cuestionó al rector sobre de dónde sacar el dinero que pide la UdeG; en respuesta, Villanueva refirió que deben ser de los 12 mil millones adicionales que crecerá el gasto estatal. Esbozó que los recursos adicionales pueden recortarse al pago de intereses de la deuda y el subsidio a los trasportistas para la compra de camiones.

“A botepronto, recortaría de intereses de la deuda, platicamos mañana, y a la mejor de intereses vamos a encontrar unos cuantos milloncitos que mejor vayan para aulas. Otro dato, en la tarifa de trasporte va la compra de la unidad, así está diseñada la tarifa; veo que gastamos 600 millones en la compra de camiones. Por qué gastamos dinero público en la compra de camiones a quien con la tarifa se le va a pagar”, argumentó.

Villanueva subrayó que están riesgo la construcción de tres preparatorias en el Área Metropolitana de Guadalajara, la continuación de los Centros Universitarios de Tonalá y Tlajomulco. Además del aumento de la matrícula de alumnos y los apoyos al personal universitario.

En su turno, la coordinadora panista, Claudia Murguía Torres, señaló que apoyan a la Universidad, pero pidió al rector no meter a los diputados en una narrativa de dar lo que exige y sino recriminar de no apoyar los suficiente; pidió que no los ponga ante la disyuntiva de estar a favor o en contra de la UdeG. La diputada del Verde, Érika Ramírez, dijo que analizarán la petición, pero en conjunto con el resto de las necesidades del Estado.

El priista, Hugo Contreras Zepeda, comentó que analizarán los datos planteados para decidir a favor de la educación sin tintes políticos. Los integrantes de la fracción de Hagamos, Enrique Velázquez y Mara Robles respaldaron los planteamientos del rector.

El rector volverá al Congreso estatal este jueves para reunirse con diputados de la fracción de Movimiento Ciudadano, luego de que el coordinador emecista, Gerardo Quirino Velázquez, lo retó a revisar los datos tras afirmar que los señalamientos de Villanueva están basados en cifras inexactas y aseveraciones erróneas.

Piden recursos Itei, CEDHJ y TJAE

También comparecieron ante la Junta de Coordinación del Poder Legislativo la titular del Instituto de Transparencia Cynthia Cantero que solicitó aumento de 12 millones de pesos a su presupuesto. Los legisladores también escucharon peticiones de recursos de representantes de la Comisión de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia Administrativa.

JM