En su sexto y último informe de gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el sistema de salud público en México ha alcanzado un nivel de eficacia superior al de Dinamarca, sin embargo, esta declaración ha sido cuestionada por Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien ofreció una crítica sobre el estado del sistema de salud y el papel de la UdeG en su mejora.

Villanueva Lomelí señaló que, a pesar de los avances, aún queda mucho por hacer en el ámbito de la salud en México. “Yo tengo otros datos. Creo que hay mucho por mejorar, todavía hay mucho por hacer en Jalisco. La Universidad de Guadalajara está poniendo su granito de arena para mejorar el sistema de salud. Hace muchísima falta en este país coordinarnos las instituciones que formamos a los médicos con los campos clínicos, que son donde se practica la medicina”, afirmó el rector.

El problema de la falta de coordinación y planeación entre las instituciones educativas y los campos clínicos ha sido un obstáculo significativo. Villanueva Lomelí explicó que no se puede aumentar la matrícula de estudiantes de medicina sin contar con suficientes campos clínicos para su formación práctica. “A nivel internacional, el estándar es que haya un interno por cada 10 camas censables. En México se tiene el estándar de uno por cada cinco. Nosotros en el Hospital Civil tenemos un interno por cada cama. Es la única manera en que hemos podido formar más médicos”, detalló.

El rector también criticó la falta de apoyo presupuestario durante el actual sexenio. “Presupuestalmente no fue bueno. Todas las universidades vivimos un estancamiento presupuestal. Yo lo he dicho en muchas reuniones: todas las universidades fuimos tratadas como si hubiéramos participado en la estafa maestra. La autonomía era concebida como corrupción”, subrayó. Villanueva Lomelí lamentó que la falta de crecimiento en el presupuesto haya afectado a las instituciones educativas que, a pesar de su buena gestión, no recibieron el apoyo necesario. “Yo creo que las universidades no supimos defender lo que hacemos. Debemos demostrar que autonomía no es corrupción, sino la libertad necesaria para la ciencia y el conocimiento”, añadió.

El rector concluyó que, aunque algunas universidades han enfrentado problemas financieros, muchas han manejado sus recursos de manera responsable y han mantenido sistemas de pensiones sanos. A pesar de esto, el crecimiento presupuestal esperado no se materializó durante los seis años del actual gobierno federal.

