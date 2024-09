Inauguran la primera etapa del Jardín Botánico en Zapopan

Esta mañana se inauguró la primera etapa del Jardín Botánico de Zapopan, un espacio que busca la conservación de especies de animales y flora, así como la convivencia entre las familias y la reconstrucción del tejido social, ubicado sobre avenida Acueducto, en la colonia Puerta de Hierro.

“Este lugar que vemos aquí va a ser un lugar donde las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos, van a estar conociendo lo que es este parque donde se impartirán clases y talleres para ellos […]. Hoy se ha creado una gran conciencia en las niñas y los niños. Hoy son más responsables del cuidado de la ecología, el cuidado del agua, de todo lo que es el medio ambiente, y es por eso que le estamos apostando a ellas y a ellos. Este lugar va a ser perfecto para que los padres puedan traer a sus hijas y sus hijos”, comentó Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan.

El alcalde tapatío destacó que fue establecido en los planos parciales que el 75 por ciento del municipio no es urbanizable. Además, señaló que continuarán con estas acciones de conservación y rescate de áreas verdes y bosques en Zapopan, como el Bosque Centinela, en el cual serán invertidos más de 100 millones de pesos para su intervención durante la próxima administración.

“Hoy Zapopan está considerado de los municipios que mejor han llevado esta agenda en el pacto global de Alcaldes por el Clima y la Energía. También quiero decirles que vamos a seguir trabajando. Vamos a llegar a 100 jardines polinizadores, vamos a seguir trabajando con esto” , agregó el edil.

Por su parte, Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, recordó que este espacio comprende 12 hectáreas que habían sido invadidas y que tuvieron que ser desalojadas durante la administración del ex mandatario estatal Aristóteles Sandoval para comenzar con su recuperación. Este nuevo Jardín Botánico, mencionó el funcionario público, será un espacio de recreación y conexión para los habitantes de la zona.

“La gente, por ejemplo, que vive en Santa Margarita, en Santa Cecilia, en toda esta zona, en la parte trasera de Colomos III o en la puerta principal de Colomos III, por el lado de Santa Cecilia. Pensemos que una gente que trabajara en Plaza Patria, tenía que dar absolutamente toda la vuelta por el Periférico, bajar por Acueducto y después conectar por Patria. Hoy esas personas lo que hacen es: entran en la bicicleta, bajan por aquí, salen a Acueducto y después bajan directamente, lo pueden hacer por el lado de Villa Palmas, por la avenida Las Palmas, y conecta por el parque lineal que hicimos en Colomos […]. Tiene un sentido, además de ecológico, social muy importante para la zona”, subrayó Lemus.

En tanto, el gobernador de Jalisco aseguró que se invirtieron más de 190 millones de pesos en la recuperación de este Jardín Botánico, en el que trabajaron autoridades municipales y estatales para lograr la intervención de otra área verde en el área conurbada.

“Yo no puedo dejar de recordar a los políticos, a los oportunistas para hablar de la defensa de la ciudad. En lo particular yo sí tengo un profundo respeto por los luchadores que defienden nuestro capital ambiental, por quienes siento un profundo respeto […]. Hace apenas 10 años la entrada a los parques y espacios públicos se cobraba y estaban abandonadas, y hoy las áreas se están dignificando”.

La inauguración fue presidida por Miguel Vázquez, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zapopan; Ismael Jáuregui, director de Obras Públicas e Infraestructura del Ayuntamiento de Zapopan; Kei Arao Takahashi, directora de Proyectos Estratégicos de Zapopan, Patricia Fregoso, coordinadora general de Gestión Integral del Ayuntamiento de Zapopan; Jaime Eloy Ruiz, en representación de la comunidad intelectual y ciudadana; Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan; Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, y el mandatario estatal.

“Es un sueño poder estar aquí parados. No me alcanzaría mis cinco minutos de participación para agradecer a todas y a todos los que nos han ayudado a que se pueda concretar que estemos aquí. Desde el lado ciudadano-ambientalista que defiende que no se invadieran estos espacios, los equipos legales, tanto municipales como del Gobierno del Estado”, adelantó Arao Takahashi.

