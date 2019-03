Ricardo Villanueva anuncia nombramientos de su administración

Ricardo Villanueva Lomelí, rector electo de la Universidad de Guadalajara, anunció dos nombramientos para su admistración.

En un comunicado, la UdeG informó que Héctor Raúl Solís Gadea será vicerrector ejecutivo, mientras que Guillermo Arturo Gómez Mata ocupará el cargo de secretario general.

Villanueva Lomelí asumirá como rector el 1 de abril para el periodo 2019-2025.

Gustavo Alfonso Cárdenas Cutiño ya fue ratificado como director de Finanzas. El resto de nombramientos de directivos de la Administración General se anunciarán este fin de semana.

Solís Gadea es doctor en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York; fue residente académico del programa de Estudios Urbanos y Regionales del Massachusetts Institute of Technology (MIT) entre 2002 y 2003; es profesor en la División de Estudios Políticos y Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), y del 2009 al 2015 fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

En la UdeG ha ocupado la Jefatura de la Unidad de Asesores de la Rectoría General, la Dirección del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, la Coordinación General Académica y la Rectoría del CUCSH, entre otros cargos.

Gómez Mata es profesor investigador y maestro en Ciencias Políticas para el Desarrollo de América Latina por la London School of Economics and Political Science. En la Universidad de Guadalajara ha sido rector del Centro Universitario de los Altos, director ejecutivo de Fundación Universidad de Guadalajara, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Universidad de Guadalajara en los Estados Unidos y responsable del Programa UdeG en Los Ángeles. También fue Director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo.

IM