Mejorar los planteles y la seguridad, primeras tareas de Villanueva en UdeG

El próximo rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, anuncia una gira para conocer el estado de la infraestructura, con el objetivo de reducir la desigualdad entre los diferentes planteles. Después del 1 de abril, cuando asumirá funciones, detallará un plan de inversión al respecto. “Lo que pretendo hacer el primer año es reducir las asimetrías de abajo hacia arriba, reunirme con las comunidades sin protocolos, sin eventos. El objetivo es revisar en todos los planteles lo básico: desde butacas y baños, hasta los muros perimetrales”.

Aunque recalca que cada escuela tiene su propio diagnóstico, la idea es integrarlas en un proyecto general para definir montos precisos de inversión. Recuerda que en el Estado hay 15 centros universitarios y 173 preparatorias. “No podemos estar construyendo auditorios en algunas escuelas cuando hay otras que no tienen un muro perimetral, entonces se requiere hacer una planeación empezando por lo básico. Son una prioridad los muros perimetrales en el tema de seguridad, cercar y cuidar los centros”.

Remarca que después de las reuniones con directores, profesores y alumnos podrían preparar las bolsas que se van a destinar a infraestructura. “Esperaría que en los primeros días de abril ya podamos tener un diagnóstico”.

Considera que los planteles con más carencias podrían ser del nivel bachillerato porque no tienen los mismos programas a los que acceden los centros universitarios. “Los problemas los vamos a encontrar en las preparatorias regionales y, sobre todo, en los módulos y extensiones”.

Proyecta cuatro nuevos centros universitarios

Una de las metas durante la gestión de Ricardo Villanueva, que estará al frente de la UdeG para el periodo 2019-2025, será consolidar los proyectos para cuatro nuevos centros universitarios, ubicados en los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapotlanejo y Chapala. Requerirán una inversión de hasta cuatro mil millones de pesos.

“Para tener una oferta en calidad y nivel se necesitan entre 800 millones y mil millones de pesos en cada campus, es una inversión que tenemos que trabajar en seis años, hacer una planeación. Estaríamos hablando de cerca de 48 mil espacios de educación superior (nuevos)”. Por eso calcula que el porcentaje de alumnos admitidos podría crecer hasta 70 por ciento.

Acentúa que, con el presupuesto de 2019 no podrían comenzar con la construcción de los centros, ya que a nivel federal no hubo un incremento y el Estado otorgó poco más de lo correspondiente a la inflación. “No da para una inversión de infraestructura fuerte, todavía estamos midiendo el impacto de las bolsas federales que se están cancelando. Puede ser un impacto de mil 300 millones de pesos de bolsas extraordinarias”.

Destaca que el tema del presupuesto para la universidad no puede estar sujeto a los criterios como la inflación, ya que se trata de un asunto de aumento de la población. Subraya que, para reducir la brecha de no admitidos, debe haber más presupuesto, por lo que será una tarea de gestiones con el Gobierno federal. “Cada día hay más aspirantes a un espacio. A veces parece que la Universidad tiene 20 años sin crecer, porque el nivel de admitidos y no admitidos sigue siendo el mismo, pero se ha hecho un gran esfuerzo por crecer”.

Menciona que solamente lograrán el objetivo con recursos de los tres niveles de Gobierno. En el caso de los municipios, éstos son los que donan los terrenos.

Adelanta que ya concretó acercamientos con los Gobiernos de Tlajomulco y Tlaquepaque para profundizar en cuáles predios podrían edificar los centros.

Los alumnos aceptados para cursar el bachillerato en los calendarios A podrían tomar clases de regularización "en el semestre cero". EL INFORMADOR/Archivo

Apuesta por una red multitemática

Ricardo Villanueva adelanta que otro proyecto como rector será impulsar que los centros universitarios en la zona metropolitana sean multitemáticos; es decir, que la oferta educativa no esté limitada por áreas del conocimiento. Por ejemplo, que en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) se pueda tener la licenciatura en Derecho, o que el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) cuente con la carrera de Economía.

En la metrópoli hay seis centros temáticos enfocados en Artes, Biología, Economía, Ingenierías, Salud y Humanidades. “En estos seis campus hay un proceso que debe ser muy orgánico, cada comunidad tendrá que ir explorando cuáles son esas ofertas educativas que pueden empezar con esta propuesta”.

Recalca que esta primera etapa no tendría que significar un costo para la UdeG, ya que consiste principalmente en cambiar los planes y programas. Destaca que el objetivo es acercar los servicios hacia las poblaciones alejadas o en las periferias. “Tiene que ver con adecuar a la Universidad para que la oferta de educación superior sea más acorde a la realidad de la zona metropolitana. Un joven que vive en Tlajomulco y quiere estudiar arquitectura, son tres horas de distancia. Está peor que en la época que resolvimos que alguien de Ameca no tuviera que migrar a Guadalajara, o alguien de Ocotlán…”.

Explica que el tema de la planilla de profesores se podría resolver con estudios de pertinencia previo al abrir una oferta educativa, además de que la institución sea más accesible con los docentes y estos puedan dar clases en diferentes centros. “Hoy es difícil burocráticamente, no es tan fácil. Por eso yo planteo que la Universidad debe ser más flexible, que los profesores puedan moverse de campus con más facilidad, que con la misma planta docente demos cobertura a todos los programas”.

Puntualiza que, para la figura de los centros multitemáticos, no requerirían modificar la Ley Orgánica, sino que éstos se podrían dictaminar como campus regionales.

“Si concebimos que temático es metropolitano, el CUTonalá no podría existir en la zona metropolitana, simplemente se dictaminó como regional. Se puede hacer otro regional, como Zapopan-Tlaquepaque, que cubra esa región. Hay que concebir lo temático como diferente, no como restrictivo”.

PERFIL

¿Quién es Ricardo Villanueva Lomelí?

Fue elegido como el rector general número 49 de la Universidad de Guadalajara.

Entrará en funciones a partir del 1 de abril de 2019 y hasta el último día de marzo de 2025.

Obtuvo 106 votos a favor del Consejo General Universitario, seguido por Ruth Padilla, con 43.

Es licenciado en Derecho por la UdeG y Maestro en Derecho, con especialidad en Administración de Justicia y Seguridad Pública, por la misma casa de estudios.

Tiene maestría en Tecnología Educativa y es doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca, España.

Es profesor docente titular B de la UdeG.

Fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios en el periodo 2001-2004.

También fue regidor de Guadalajara (2015-2016) y secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado (2013-2014).

Propone “semestre cero” en prepa

Para reforzar la calidad académica de los estudiantes de bachilleratos, una de las propuestas es implementar el llamado “semestre cero”. Ricardo Villanueva describe que el planteamiento está enfocado a los alumnos que ingresan en los Calendarios A.

Detalla que, aunque los jóvenes de secundaria estudian por año, las preparatorias publican sus listas por semestre. “Los mejores puntajes entran en el Calendario B, pero desde esa fecha ya les decimos quiénes van a entrar al Calendario A. Sabemos que los estudiantes del Calendario A tienen el puntaje más bajo, hay una diferencia en las habilidades duras, que es el razonamiento lógico matemático y la expresión verbal”.

La idea es que puedan aprovechar los seis meses de espera para reforzar y nivelar sus conocimientos.

“Que durante ese semestre abramos la preparatoria en horarios intermedios, donde no afecten las labores, o los sábados, para regularizar a los estudiantes antes de que entren a la preparatoria”.

Acentúa que esa medida les va a servir a los estudiantes en toda su vida académica. “Vemos que, por no hacerlo, muestran esa carencia formativa… esos estudiantes sufren en la preparatoria y en la facultad”.

Media Superior

Según la Coordinación de Planeación y Evaluación, el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) tiene presencia en 109 municipios de Jalisco.

Suman cerca de dos mil 198 aulas, 355 laboratorios de ciencias, 191 talleres de cómputo, 88 auditorios de usos múltiples y 162 espacios para el desarrollo de actividades deportivas, artísticas y de esparcimiento.

A partir de abril, Ricardo Villanueva será el rector general. En la foto, una visita a la Escuela de Artes Plásticas. EL INFORMADOR/E. Barrera

CLAVES

Plan de trabajo propuesto

Adaptación al cambio. El modelo educativo debe ser flexible, accesible y adaptarse a las necesidades. Innovación. Que se incremente de forma sistemática. Gobernanza. Renovar e innovar en la organización y las relaciones universitarias. Universidad. Inclusiva, equitativa y de gran calidad. Humanista y democrática. Sostenible. Ser coherente al interior y exterior, lograr una transición energética y también fomentar la resolución de las problemáticas ambientales.

GUÍA

Conformación del equipo

Los rectores de los centros universitarios podrían recibir invitación para sumarse al equipo de trabajo de Ricardo Villanueva, quien considera que tienen habilidades y aptitudes para fortalecer su proyecto.

Resalta que solamente Ruth Padilla, quien se desempeña como rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), y Carlos Beas, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), podrían participar por una reelección en el cargo. Sin embargo, menciona que eso no sería un impedimento a la hora de elegir a su equipo, ya que existe la posibilidad de nombrar a un rector interino. “La buena noticia es que la mayoría de los rectores de los campus tendrá que salir y espero echar mano de ellos, aprovechar su experiencia. Son universitarios destacados, de primera línea, esperaría contar casi con todos”.

Expresa que aún no decide quién estará en la Vicerrectoría.

De acuerdo con el Artículo 53 de la Ley Orgánica, los rectores de un centro universitario son los representantes y primeras autoridades ejecutivas de los mismos. “Serán designados por el rector general, de ternas propuestas por los consejos de los centros universitarios respectivos”.

Añade que durarán en su cargo tres años. Y sólo pueden ser removidos por una falta grave o mediante acuerdo del rector. Pueden ser reelectos por una ocasión.

Retomará iniciativas

Las propuestas de los otros aspirantes a la Rectoría serán retomadas por Ricardo Villanueva. Destaca que la idea es reunirse con ellos para unificar un plan de trabajo. “Hice un primer ejercicio para revisar sus presentaciones y creo que la mayoría tiene coincidencias, pero también hay varias propuestas que son innovadoras”.

Dice que, por ejemplo, Héctor Raúl Pérez proponía tener más categorías académicas para los investigadores. “Nosotros llegamos hasta Titular C, me parece buena idea, aunque habría que revisar el impacto presupuestal”.

Expresa que también podrían integrar la propuesta para que la UdeG mejore los estándares en temas de investigación. “Acercarnos más a esos ecosistemas, donde la investigación se vincula con la iniciativa privada o el capital privado para los proyectos y la transferencia de tecnología”.

Acepta que su experiencia para gestionar recursos influyó para que fuera elegido como rector, pero que los otros aspirantes también tenían buenas iniciativas. “Fui secretario de Administración y Finanzas del Estado, me ha tocado gestionar recursos federales para el Estado y la Universidad… eso es una fortaleza”.

También subraya que hay una buena comunicación con el gobernador Enrique Alfaro, quien le ha expresado su apoyo. “No hay duda de que el gobernador tiene todo el interés en el aumento de la matrícula, su prioridad sí es que busquemos más espacios, ve con buenos ojos el acercar la educación superior a las periferias. Espero tener otra reunión de trabajo con él en este mes, que vayamos con los presidentes municipales… también ir a la Ciudad de México para pedir apoyos federales”.

Aclara las observaciones de la Auditoría Superior

En el Tercer Informe Individualizado de la Cuenta Pública 2017, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados, se indica que la Universidad de Guadalajara no acreditó el uso de 303.7 millones de pesos, 6.95% del total del recurso revisado por la dependencia. Al respecto, Ricardo Villanueva responde que la nueva Ley de Disciplina Financiera marca que se deben regresar los recursos que no se ejercieron. “Pero un recurso que recibes el 21 de diciembre, ¿cómo se puede devengar en nueve días cuando es para infraestructura? Una licitación en un proceso normal puede ser de 60 a 90 días”.

Detalla que recibieron los fondos entre octubre y diciembre de ese año, por lo que es complicado que exijan que se regresen los recursos. “Conceder esta auditoría así sería perverso para las instituciones. Lo que Hacienda podría hacer es esperarse todo el año y mandarte el dinero en el último mes para pedirlo en enero siguiente. Hay que tener cuidado con esta interpretación”.

El Consejo General Universitario aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019, por un monto de 13 mil 742 millones de pesos.

¿Mitos o realidades?

1.- ¿Pagó a sobreprecio unas tabletas cuando era titular de la Sepaf?, se le pregunta a Ricardo Villanueva:

Es un mito. Eso fue “guerra sucia”. Ni las pagué yo, ni las pagó el Gobierno.

2.- ¿Raúl Padilla lo eligió como rector?

Es un mito. Esta es una comunidad amplia, con muchos liderazgos, en donde se incluye el licenciado Raúl Padilla, pero la decisión es del Consejo General Universitario.

3.- ¿Como rector sólo hará lo que avale Raúl Padilla?

Es un mito. Son muchísimos: el Consejo General Universitario... son muchos estudiantes, maestros y administrativos.

4.- ¿Pasó de ser “clientazo” de Enrique Alfaro a ser su mejor amigo?

Es un mito. Yo era “clientazo” de los tacos… y eso lo sigo siendo.



5.- ¿Será un crítico implacable de AMLO?

Es un mito. Trataré de convencer al Presidente de que la mejor opción que pueden tener los jóvenes es una butaca en una universidad… que tengan docencia, investigación, extensión y difusión cultural.

6.- ¿Buscará después la gubernatura?

Ahorita no me hablen de campañas, quiero ser rector de la Universidad. Y eso me hace muy feliz.

Sigue: #DebateInformador

¿Cuál es el principal reto de la siguiente Rectoría de la UdeG?

Participa en Twitter en el debate del día @informador