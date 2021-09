Revisan desafíos de la libertad de expresión

En el foro “Los desafíos de la libertad de expresión, hoy”, organizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), UDG TV Canal 44 y la Fundación Internacional para la Libertad, que se llevó a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León, 15 periodistas, intelectuales y escritores dialogaron sobre esta materia.

En la mesa “Pensar el periodismo”, moderada por Enrique Krauze; Álvaro Vargas Llosa, Jorge Castañeda, Ivabelle Arroyo, Salvador Camarena y Christopher Domínguez reflexionaron sobre el papel del periodismo en América Latina y Estados Unidos, donde el factor común son los señalamientos, persecución y supervisión a quienes deberían ejercer la libertad de expresión.

En el panel “Los periodistas y el poder”, dirigido por Héctor Aguilar Camín; Julio Astillero, Pascal Beltrán del Río, Diego Petersen Farah y Gabriela Warkentin compartieron su mirada sobre cómo los periodistas han surcado las descalificaciones y violencias ejercidas por gobiernos que se sienten incomodados por la crítica.

Destacaron que los desafíos se dan en un buen momento para el periodismo mexicano.

Por otra parte, en la mesa “Los desafíos del periodismo”, la directora del Semanario Zeta, Adela Navarro, planteó los desafíos de inseguridad, la violencia y hostigamiento junto con Jorge Zepeda Patterson, Ricardo Raphael, Héctor de Mauleón y Raymundo Riva Palacio.

Zepeda Patterson indicó que una de las más grandes tragedias del oficio periodístico a escala global es “la ruptura del modelo de negocios que en algún momento hizo posible un periodismo que se presentaba como profesional”.

El periodista Raphael dijo que “el coraje de decir la verdad es un bien colectivo”, misma acción que emprende un periodista.

Por su parte, Héctor de Mauleón y Raymundo Riva Palacio recordaron que la hostilidad y la violencia llegan por parte del crimen organizado y el mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El evento fue inaugurado por el rector de la UdeG y el escritor Mario Vargas Llosa. ESPECIAL

Mario vargas llosa critica a AMLO por ataques a la prensa

El escritor Mario Vargas Llosa criticó los ataques hacia el periodismo por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante las conferencias mañaneras. “No me gusta la figura de un Presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un Presidente, transgrede esa función”.

El Premio Nobel de Literatura inauguró ayer el foro “Los desafíos de la libertad de expresión, hoy”, que se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Frases

"México sigue siendo un sitio infernal para el periodismo, es una vocación y una profesión de alta peligrosidad".

Christopher Domínguez Michael, critico literario.

"Es un momento crucial para las y los periodistas. Hay la misma libertad que antes, pero hay más medios con libertad de voluntad".

Diego Petersen Farah, periodista y escritor.

"Una de las más grandes tragedias del oficio periodístico a escala global es la ruptura del modelo de negocios".

Jorge Zepeda Patterson, periodista y escritor.

"No estamos viendo una agresión que no hayamos visto antes; sin embargo, no es lo mismo, antes era la presión discrecional".

Raymundo Riva Palacio, periodista.

