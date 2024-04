Quién diría que nuevamente la tecnología nos haría ver quién es quién durante una transmisión en vivo. El titular del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el magistrado presidente Tomás Vargas Suárez, dejó claro que domina el lenguaje sexista y no duda en utilizarlo en sesiones públicas y en vivo, como sucedió el pasado viernes, donde antes de dar inicio oficial, y mientras los magistrados se incorporaban a la reunión, hizo comentarios desafortunados sobre una mujer a quien se refirió como “Cristina”.

Quizá muy pocas personas siguen puntualmente una sesión del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, y por ello pocos fueron los que se percataron de lo sucedido, pero de ninguna manera se puede pasar por alto. Comentarios como: “A Cristina le encanta dar cuentas, luego ¿por qué no las dio? ¿O ya las dio? ¿O las piensa dar? Quizá ya las esté dando ahorita”, fueron el preámbulo de la sesión. De qué se trataron los minutos posteriores ya no importó, y no es que carezca de relevancia el contenido, sino que la elocuencia del presidente eclipsó por completo la sesión.

Lo lamentable es que Tomás Vargas ni siquiera tuvo interés en disculparse cuando se dio por enterado de que la transmisión inició antes de lo esperado y los espectadores se dieron cuenta de su falta de respeto.

No es sólo cuestión de semántica -a lo que podría apegarse el magistrado presidente del Tribunal para salir del paso-, es cuestión de semiótica, y es en esa significación donde radica la agresión sexista, de lo contrario no se justificarían las risas burlonas de los participantes en la sesión.

Ahora bien -y eso no consta en el video que, dicho sea de paso, se eliminó de la plataforma y sólo circula un fragmento en redes sociales, ya que en el canal oficial aparece editado- se debe reflexionar más allá del simple hecho; si acaso los comentarios afectan directamente a una funcionaria incurriría en el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Quién lo diría… El encargado de sancionar la violencia política violentando a una mujer en vivo. ¿En qué estaba pensando? ¿Acaso se cree nuestro Presidente, que en una “mañanera” es capaz de declarar que nadie está por encima de él, ni siquiera la ley? Así de incongruentes pueden ser las figuras de poder en nuestro país.

Es común desestimar el alcance de un comentario, me queda claro que al emitirlo no siempre se piensa en las consecuencias; sin embargo, así como se tiene el valor para intentar agredir o humillar a otra persona con las palabras se debe tener el valor suficiente para enfrentar las sanciones.

Acoso sexual y comentarios sexistas no son lo mismo, pero tampoco están tan lejos uno de otro. Seguramente el caso del ex alcalde de Tototlán, Sergio Quezada, y el ex director de Padrón y Licencias de dicho municipio, Efraín Martínez, no le dice nada al presidente del Tribunal; recordemos que hace tres años se filtraron audios de una reunión entre una servidora pública y el edil donde la mujer fue revictimizada luego de que ella acudiera con Quezada para denunciar el acoso por parte de Martínez. El resultado ya lo conocemos: un proceso por abuso de autoridad, inhabilitaron al funcionario de cargos públicos por dos años y una ridícula sanción económica para reparar el daño.

No se puede mezclar la gimnasia con la magnesia, pero teniendo esto en cuenta, lo menos que se podía esperar de Tomás Vargas sería una disculpa luego de la transmisión. Quizá el organismo esté obligado a emitir un comunicado oficial, o quizá no, cualquier acción menos el silencio en el que se encontró tanto el responsable como el Tribunal durante los últimos días. Quizá piensen que al no identificar a la víctima están libres de culpa. Confío en que este incidente no pase inadvertido y haya o no una denuncia quede claro que no se pueden repetir agresiones contra las mujeres como la del pasado viernes y permanecer impunes.