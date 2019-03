Reportan presencia de marinos en Tequesquitlán

Desde la madrugada de este sábado se registró un despliegue de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, específicamente a la altura de la población de Tequesquitlán.

Los marinos comenzaron una serie de actividades de patrullaje principalmente en la zona serrana, lo que causó el desconcierto de la población. De acuerdo a reportes, existen algunos puntos de revisión en los ingresos carreteros, aunque no están confirmados.

El presidente municipal, Gerardo Palacios Campos, confirmó la presencia de militares a la altura de dicha población; no obstante, tampoco sabe a qué se debe el despliegue. “No, yo no he tenido contacto con las autoridades federales, no me han informado nada”.

La Policía Municipal tampoco le ha advertido al primer edil sobre alguna acción específica por parte de los militares en algún inmueble.

Uno de los habitantes de Tequesquitlán, quien prefirió reservar su nombre, aseguró que no hay patrullajes entre las calles de la población ni habían obstruido vialidades.

Según refirió, las actividades cerca del poblado eran principalmente traslados aéreos. “Sí anduvieron aquí nomás al vuelo. Creo que andan todavía por ahí (en la zona serrana).

La población, salvo por la sorpresa, continúa sus actividades cotidianas, dijo. “Está tranquilo todo, el trabajo está igual”.

NM