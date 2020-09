Reforzarán vigilancia por motoladrones de repartidores de periódicos

Tras darse a conocer sobre los robos a repartidores de periódicos durante las madrugadas por parte de motoladrones, la Policía de Guadalajara informó que reforzarán la vigilancia en las zonas de incidencia, por ejemplo, en colonias aledañas a la del Periodista para evitar este tipo de atracos.

Este jueves, uno de los repartidores de EL INFORMADOR salió de las bodegas del periódico a las cinco de la mañana para iniciar con el reparto.

Al llegar al cruce de Silverio García y Marcelino García Barragán, tres sujetos en una moto se pararon junto a éste y lo amagaron con una pistola para despojarlo de su moto, periódicos y pertenencias. Los sujetos le dieron un golpe y escaparon del lugar.

Aunque la Policía de Guadalajara informó que éste es el primer reporte que reciben de un hecho de este tipo, el coordinador de repartidores informó que ya han ocurrido cuatro eventos con modus operandi similares en un mes y medio, dos de los cuales se consumaron y otros dos en donde los repartidores lograron escapar.

Los otros incidentes han ocurrido en las colonias Oblatos, Obrera y en el Mercado de Abastos, lugares donde se reforzarán los patrullajes por las madrugadas, así como en los alrededores.

De los robos consumados, las víctimas denunciaron el hecho a la Fiscalía; no obstante, la dependencia estatal no informó si ha habido más hechos de este tipo con repartidores de otros periódicos, pues ellos no desglosan este delito de esa manera.

En Zapopan tampoco cuentan con un desglose de reportes de robos a repartidores.

En Guadalajara, sin embargo, las acciones contra los motoladrones llevan de enero a la fecha 24 personas detenidas, aunque solo en la Zona Centro y no a repartidores de periódicos, sino principalmente a ladrones de celulares o joyas a transeúntes.

NR