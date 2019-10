“Recuperan” auto pero lo dejan abandonado en la vía pública

Un vehículo Volkswagen Jetta 2001 plata, placas JEE-1019, con reporte de robo del pasado 3 de octubre en la entidad, ya fue "recuperado", de acuerdo a la plataforma federal de autos robados. Sin embargo, el vehículo actualmente se encuentra abandonado en el cruce de Jarauta y Pablo Valdez, en la colonia La Perla, en Guadalajara, donde ya llamó la atención de los lugareños.

Incluso, la tarde de este martes un apartalugares de la zona del Centro Médico de Occidente se acercó a un comerciante local para que le prestara herramienta.

"Buenas tardes patrón, disculpe que le pida un favor, no es dinero, ¿eh? Gracias a Dios dinero no me falta, hasta me acabo de comprar un Jetta, es ese que está en la esquina, pero los morros ya me lo movieron en la noche y no pude dormir de que le fueran a quitar los rines. Entonces se los voy a guardar...".

Sin desconfiar, el comerciante le contestó que la cruceta la tenía guardada en una camioneta, pero que tan pronto se la trajeran se la prestaba. "Sí, muchas gracias, que Dios lo bendiga", contestó el apartalugares y se retiró.

Jetta 2001 plata, placas JEE-1019. EL INFORMADOR / S. Blanco

Uno de los empleados del comerciante comentó a su patrón que ese auto en realidad era robado, que lo habían dejado ahí el fin de semana y que policías ya habían llegado a verificar. Según comentó, encontraron las llaves pegadas, por lo que se las sacaron y lo cerraron. Posteriormente llegó una unidad de la Guardia Nacional, que tras inspeccionar en los alrededores del vehículo se retiró también.

El auto aún se encuentra abandonado donde lo dejaron los ladrones. Y tiene unos rines deportivos que llamaron la atención del apartalugares que aseguró que se los quería quitar para que no se los robaran.

OB