Reconocen como mejor evaluador de calidad a funcionario del IMSS Jalisco

Gerardo Perfecto Vázquez, funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, recibió el premio al mejor evaluador con mejor desempeño en todo el país a manos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la Asamblea General Ordinaria del IMSS.

Perfecto Vázquez quien está adscrito a la División de Calidad en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades, recibió la distinción entre más de 200 evaluadores de todo el país, y posteriormente se le otorgó el mismo reconocimiento por parte del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo durante la ceremonia del Premio IMSS a la Competitividad, en donde también fueron reconocidas las tres mejores Unidades Médicas, Administrativas y Sociales, respectivamente, de todo el país.

“Es una gran motivación para mí porque yo creo en el Modelo de Competitividad, seguramente hay mejores evaluadores que yo, pero lo que sí puedo decir es que no sé si haya evaluadores tan enamorados del Modelo de Competitividad como yo, porque estoy convencido de él como lo he dicho siempre”, expresó. El homenajeado indicó que desde el año 2014 se entrega el Premio IMSS a la Competitividad y desde entonces participa en el mismo como evaluador, no obstante este año al cumplir con diversos parámetros se hizo acreedor al galardón.

CORTESÍA/IMSS Jalisco

“Esta calificación se obtiene de cuatro parámetros, uno es un examen de conocimientos, otra es la valoración que hacen los mismos evaluadores que participan (en el equipo) la evaluación que realizan las Unidades que reciben la validación, y una evaluación que hacen las autoridades normativas conjuntando las cuatro calificaciones se obtiene al evaluador con mejor desempeño”, puntualizó.

También recordó que en el año 2017, fue designado como evaluador líder, actualmente llamado evaluador “Águila”, con la consigna de validar el año a dos Unidades que se encuentran en la etapa conocida como Distintivo Águila Doble Platino, toda vez que a lo largo del año fue capacitado tanto en modalidad a distancia como presencial, mediante cursos formativos. Su labor consiste en verificar mediante una cédula sobre la efectividad de los Modelos de Competitividad, así como medir resultados en indicadores tales como la satisfacción de usuarios y del talento humano.

“Con el conocimiento y experiencia que tenemos, poder identificar todas esas áreas sólidas que tienen las Unidades, darles un informe y asignarles una calificación”, precisó el funcionario del IMSS Jalisco. Perfecto Vázquez inició como asesor de competitividad en la coordinación delegacional de Competitividad del IMSS Jalisco, y a partir del 2017 se incorporó a la División de Calidad de la UMAE Hospital de Especialidades con la encomienda de implementar el Modelo de Competitividad en este nosocomio.

FS