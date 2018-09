Receptores renales de Tala continúan sin medicamento

Receptores de trasplante renal de Hospital General de Zona 26, ubicado en el municipio de Tala, manifestaron que aún no se les ha suministrado el inmunosupresor Tacrolimus, del cual se ha sufrido desabasto desde hace más de un mes.



Karla Adame, una de las afectadas, denunció que no ha recibido el medicamento desde hace cuatro meses, del cual la delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social obtuvo un lote de cinco mil unidades la semana pasada. El fármaco comenzaría a ser distribuido entre los afectados a partir de este lunes.

"He estado hablando desde el viernes y me dijeron que el lunes ya iba a haber. Luego me dijeron que no sabían cuándo iba a llegar".



Ante la situación, la delegación Jalisco del IMSS afirmó que hay cantidad suficiente del fármaco en almacén y que se proporcionaría a los necesitados conforme al calendario de citas del presente mes. No obstante, este medio corroboró que cuando se pregunta en la farmacia de la clínica 26 si cuentan con el inmunosupresor, la respuesta es que no ha llegado y que no se sabe cuándo estará disponible.





El Hospital General 26 tiene una población de 40 receptores de trasplantes renales, de los cuales la delegación dijo que se les ha proporcionado el medicamento a diez.



El medicamento tiene la función de evitar que los receptores de un trasplante renal rechacen el nuevo órgano. El desabasto se atribuye a dificultades en uno de los aditivos que utilizados para su producción.

