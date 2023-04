La tarde de este domingo 02 de abril se dio a conocer el fallecimiento de Raúl Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara. El también ex presidente de la Feria Internacional del Libro sostenía una relación tensa con el gobernador de Jalisco por distintos desecuentros entre ambos políticos.

A continuación te damos a conocer algunos de los temas que desencadenaron la rivalidad entre ambos.

La reasignación de 140 millones de pesos

el problema más reciente inició el 8 de agosto de 2021, cuando el Gobernador de Jalisco solicitó a diputados del Congreso de Jalisco que se retiraran a la UdeG 140 millones de pesos que formaban parte de lo proyectado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales que edifica la casa de estudios, comenzando así los desencuentros.

Por lo anterior, Raúl Padilla López pidió en noviembre de 2022 en la FIL de Guadalajara el respeto a la Autonomía de la institución.

“Aquí somos escritores y lectores; voces, no hocicones, y voces que repudiamos el pensamiento único, venga de donde venga”, dijo Padilla López en su mensaje de bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En noviembre y mayo del año pasado hubo dos megamarchas de la Universidad de Guadalajara, en la última hubo 145 mil asistentes, según información de la UdeG; la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos aseguró que fueron 38 mil personas.

En la marcha del 23 de noviembre pasado estuvieron al frente el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y el presidente de la FIL, Raúl Padilla López el titular de la Biblioteca Pública del Estado, Trinidad Padilla; la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoe García y la diputada Mara Robles, además de ex rectores de la Casa de Estudios.

Raúl Padilla encabezando la megamarcha por la autonomía de la UdeG en noviembre de 2022. EL INFROMADOR/ ARCHIVO

Gobernador rechaza ir a la FIL y le llama cacique

En noviembre de 2022, el gobernador de Jalisco dijo que no asistiría a la Feria Internacional del Libro ni él ni ninguno de los integrantes de Movimiento Ciudadano.

En ese entonces el gobernador dijo que no acudiría por las ofensas y ataques del grupo que controla a la Universidad de Guadalajara.

"El Gobierno de Jalisco no organiza marchas ni vamos a intervenir en nada que tenga que ver con la FIL. Este año no va nadie del Gobierno de Jalisco a este evento, ni representante, como entiendo que también se está procesando en otros poderes, en el Judicial y el Legislativo. Habría que preguntarle al Gobierno Federal si van a enviar representante, porque en todos los poderes constitucionales lo único que tenemos es ofensas, mentiras y ataques contra quienes tenemos responsabilidades públicas y esta dinámica tiene que parar. No se puede mantener silencio ante los actos que está generando el personaje que tiene secuestrada a la Universidad de Guadalajara y su grupo de lacayos; nosotros no vamos ya a guardar silencio ante esta situación y el Gobierno de Jalisco no va a estar presente en la Feria Internacional del Libro, ni en la inauguración, ni en eventos posteriores. Queremos a la FIL, pero queremos una FIL libre de caciques y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para lograrlo", expuso el gobernador en noviembre de 2022.

Sabotaje de la prepa de Tonalá

En agosto de 2022 el gobernador acuso a Raúl Padilla de mandar a un grupo de estudiantes para intentar bloquear el inicio de construcción de la preparatoria de Tonalá.

El titular del Ejecutivo Estatal denunció en un video que subió a redes desde la Universidad se envió a un grupo de estudiantes para manifestarse.

“Raúl Padilla y su camarilla de truanes mandaron otra vez a un grupo de jóvenes manipulados y sin información para protestar y provocar en el acto de arranque de la colocación de la preparatoria, por creíble que parezca, la UdeG mandando a jóvenes para protestar porque vamos a hacer una preparatoria”, manifestó.

“Es muy claro, esa etapa se acabó y nunca mas este personaje va a someter al Gobierno, el Gobierno va a ayudar a la Universidad de Guadalajara y espero que la comunidad universitaria tarde o temprano reaccione a que para siempre a este grupo de vividores que tanto daño le han hecho”.

En 2010 acusó a Padilla de chantajes y manipulaciones

Sin embargo, la problemática entre ambas data de muchos años atrás, cuando el ahora gobernador de Jalisco era presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga en 2010.

"Tlajomulco de Zúñiga es un municipio libre de Raúl Padilla López", aseguró en ese entonces el gobernador de Jalisco cuando era presidente municipal de Tlajomulco por el PRD.

También denunció presuntas manipulaciones y chantajes por parte del ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raúl Padilla.



Aseguró que desde su campaña para ocupar la presidencia de Tlajomulco, Padilla López obstaculizó su registro como precandidato y que ya en funciones como presidente municipal le exigió el 60 por ciento de los puestos administrativos del ayuntamiento, entre ellos la titularidad de la Tesorería municipal de Desarrollo Urbano, Promoción Económica y del Instituto de la Cultura municipal.



El ahora gobernador responsabilizó en ese entonces a Raúl Padilla de tratar de descarrilar el único gobierno de izquierda de la Zona Metropolitana de Guadalajara.