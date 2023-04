En medio de una ola de aplausos fue recibido el cuerpo del exrector de la UdeG, Raúl Padilla López, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Acompañado de una guardia hecha por familiares y funcionarios de la casa de estudios, le fue colocada sobre el ataúd una bandera con la insignia de la Universidad, y sobre una alfombra roja se le condujo hasta el corazón del recinto, donde se montaron las guardias de honor.

El primero en hablar fue el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, quien aseguró, la muerte de Padilla López ha sacudido a Jalisco y a México.

“La muerte del licenciado ha sacudo a Jalisco y a México. No lo pienso negar, me encuentro igual que ustedes, sacudido. Es difícil decirle adiós a un ser humano fuera de serie, que no era para nada común; hay personas que son capaces de cambiar el mundo por su mente, y Raul era una de esas personas y una de esas mentes”, expresó el rector.

Señaló que esta es quizá la muerte más importante de los 230 años de esta cada de estudios, pues dijo, sus ideas y acciones revolucionaron la educación media superior y superior en Jalisco, logrando llevar una escuela a cada rincón del Estado y la segunda Feria Internacional del Libro más importante del mundo.

“Qué fácil era ser rector con un consejero así. Me puso muchas pruebas, pero nunca pensé que me pusiera esta. Les prometo que trataré de ser un buen rector sin él”, expresó Villanueva, quien añadió, este hecho ha sido el más difícil de su rectorado.

JM