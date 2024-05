Quirino Velázquez efectúa primer cierre de campaña en San Sebastián el Grande

El abanderado por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, lideró el primer cierre de su campaña en la explanada principal de San Sebastián el Grande, la cual inició con la pinta de un mural en el que se plasmó la identidad de esta delegación, conocida por sus plantaciones de flores de cempasúchil.

“Con el mural plasmamos nuestro compromiso con preservar nuestra riqueza cultural”, manifestó el emecista.

Posteriormente se realizó un recorrido donde el candidato fue acompañado por cientos de simpatizantes. “La gente sabe el compromiso que tenemos por esta tierra y estoy seguro de que vamos a sacar adelante este proyecto este 2 de junio, lo que yo quiero decirles es que ya ganamos la campaña, ya nos hemos apoderado de las calles”, declaró Quirino Velázquez.

El candidato mencionó que a lo largo de su campaña ha recorrido cerca de 100 colonias para llevar sus propuestas a la gente, y pidió a sus simpatizantes redoblar esfuerzos ante la proximidad de las elecciones.

“Les pido que no dejen de visitar a la gente que nos falta, que no dejemos de involucrar a todos los que podamos con nuestro mensaje de compromiso, porque este proyecto político es de piso parejo, aquí todos somos iguales”, afirmó.

Velázquez Chávez hizo un llamado al voto y pidió también hacerlo por los candidatos a diputados locales y federales, en busca de trabajar de manera conjunta en beneficio de Tlajomulco desde sus respectivas posiciones.

“Juntos lo vamos a poder lograr, no va a haber esfuerzo que logre un Gobierno, si no es con la participación activa de las mujeres y los hombres que amamos a nuestra tierra, por eso me siento contento, orgulloso y comprometido”, comentó.

El candidato emecista compartió en redes sociales sus reuniones con vecinos de Cajititlán y con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME).

Hoy, Gerardo Quirino platicará con integrantes de la Cámara de Comercio de Tlajomulco, inaugurará un mural en la localidad de La Alameda, y sostendrá ahí un segundo cierre de campaña.