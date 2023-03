Puerto Vallarta está más cerca para los turistas que van desde Guadalajara, pero también más caro. Luego de que fueran abiertos dos tramos de la nueva autopista, el primero en diciembre del año pasado y el segundo al inicio de marzo, el costo para llegar al destino de playa se incrementó considerablemente, lo que ha levantado inconformidades entre los viajeros y las mismas autoridades, quienes lo califican de excesivo.

Los nuevos tramos a Puerto Vallarta

El pasado 1 de marzo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) puso en operación el tramo Entronque La Florida-Entronque La Cruz de Huanacaxtle, de 30.8 kilómetros, de la nueva Autopista La Varas-Puerto Vallarta, que permitirá a los viajeros ahorrar 40 minutos en su recorrido.

En diciembre de 2022 entró en operación el trayecto Capomo-La Florida, de 23.6 kilómetros, que conecta a Las Varas con el Entronque 692, zona de importantes destinos turísticos, con el Entronque Florida, lo que posibilita a los dos mil 700 vehículos que circulan una reducción de 15 minutos.

Con esto, dos tramos de dicha autopista, que suman 54.4 kilómetros, están en funcionamiento, lo que permite a los usuarios una disminución de 55 minutos en su recorrido. Pero también incrementa el costo para los viajeros al tratarse de tramos de cuota.

Jalisco buscará que bajen el costo de la última caseta del nuevo tramo a Puerto Vallarta

Ayer, el gobernador de Jalisco, estuvo en Puerto Vallarta y ahí declaró, durante una entrevista, que su gobierno se acercará a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para tratar el tema del costo de la caseta de peaje del nuevo tramo de la autopista que va de Guadalajara a Puerto Vallarta.

"Coincido en que es un costo muy alto, a mí se me hace muy alto, pero no es un tema del Gobierno del Estado. Es importante que la gente sepa que este es un tema federal que no corresponde a nosotros, además que estamos hablando de un tramo carretero en el estado de Nayarit y por supuesto que va a ser un tema que ponga sobre la mesa. De hecho, el día de hoy de aquí me voy a la Ciudad de México a ver al secretario de Comunicaciones y Transportes y le trataré este tema, que yo no sabía, me enteré ahora que vine", declaró el mandatario estatal.

¿Cuáles son y cuánto cuestan las casetas de peaje Guadalajara - Puerto Vallarta?

Caseta El Arenal 193 pesos Caseta Plan de Barrancas 288 pesos Caseta Jala-Compostela - Amado Nervo 150 pesos Caseta Compostela 38 pesos Caseta La Peñita (Nuevo tramo) 171 pesos Caseta Bucerías (Nuevo tramo) 223 pesos Total incluyendo nuevos tramos 1063 pesos Total sin tomar nuevos tramos 669 pesos

OA