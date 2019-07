Propone diputado protección a quienes maten en Legítima Defensa

El diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Romo, propuso la iniciativa "Legítima Defensa #CadaQuienEnSuLugar con el objetivo de que, quienes se vean en la necesidad de defenderse a sí mismos o a su familia de un agresor, puedan hacerlo de manera que no corran riesgo de cometer un delito, como el homicidio.

La propuesta de Romo implica cuatro puntos clave para quien actúe en defensa propia dentro de su domicilio o negocio: que no pise la cárcel durante el proceso de investigación, que sea eximido de sanciones de reparación del daño, que no deba comprobar elementos de peligro "subjetivos" y que, cuando se trate de un animal que se defendió de un agresor, este no sea sacrificado.

"Esta iniciativa no pretende abrir la puerta a crímenes con la bandera de la legítima defensa, ni que la ciudadanía se arme o haga justicia por su propia mano. Lo que buscamos es generar una ley más específica que no quede abierta a interpretaciones de un juez", dijo el diputado, quien dijo que la iniciativa será presentada ante el pleno del Congreso este miércoles.

Explicó que actualmente, una persona que actúe en Legítima Defensa debe comprobar que se enfrentaba a un "peligro inminente", por lo que busca que una situación sea considera así desde el momento en que un agresor está invadiendo una propiedad.

Con respecto a la inclusión de animales en la iniciativa, Javier Romo recordó el caso de "Pirata", el perro que agredió y mató a un presunto ladrón en la colonia Balcones de Oblatos, el cual provocó una serie de manifestaciones públicas en contra de que el can fuera sacrificado.

El legislador manifestó que la legislación actual está estructurada de manera que se trata a la persona que actúa en Legítima Defensa es percibido más como un delincuente que como un afectado.

En fechas recientes, Javier Romo también formuló una iniciativa para perseguir de oficio el robo de teléfonos celulares, la cual contempla que se le dé cárcel a quienes compren aparatos que hayan sido hurtados.

Puntos centrales que se proponen para quien actúe en Legítima Defensa

1. No entrar a la cárcel mientras se investigan los hechos.

2. Estar exento de pagar sanciones por reparación de daños.

3. Que un juez tenga que decidir de forma subjetiva que la persona actuó ante un peligro inminente.

4. Que un animal no sea sacrificado cuando actúe en defensa ante un agresor.

