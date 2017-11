Proceso de juicio político contra Vega Pámanes, en etapa final

A más de un año del escándalo que le costó el cargo al ex magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Luis Carlos Vega Pámanes, la Comisión de Responsabilidades del Congreso concluyó el proceso de integración de la resolución final de los siete juicios políticos presentados en contra del ex titular del Poder Judicial. La diputada Pilar Pérez Chavira, presidenta de la comisión, justificó la lentitud con la que se han desahogado los procesos y sostuvo que han cumplido con todos los plazos marcados por la ley estatal de Responsabilidades.

“Habrá que tomar en consideración que, al ser diversos juicios sobre un tema similar, presentados en diferentes fechas la misma ley prevé que cuando esto exista se esté a tener un dictamen que no sea contradictorio entre uno y otro juicio dado que no está prevista la acumulación. Hemos sido muy cuidadosos en no excedernos en los tiempos para cada una de las etapas procesales. Sin embargo, entre las resoluciones que se aprueba en la Comisión de Responsabilidades y se notifica al pleno si ha habido lapsos a veces largos de que puedan ser agendados y dar luz verde a la siguiente etapa procesal”, explicó la legisladora panista.

Pérez Chavira dijo que esperan que antes de que concluya el año tengan el dictamen concluyente en el caso. Añadió que hasta el momento el Congreso no tiene notificación de algún recurso legal interpuesto por Vega Pámanes, que pudiera detener el proceso.

El Congreso tiene plazo de tres días para notificar a Vega Pámanes del cierre de proceso en la Comisión y el ex juzgador tiene 72 horas para hacer alguna observación.

El pasado mes de julio, el pleno del Poder Legislativo avaló incoar los procesos, se votaron seis dictámenes de juicio derivados de denuncias presentadas el año pasado tras la publicación de los antecedentes penales de Vega Pámanes y la difusión de una llamada entre el ex magistrado y el Comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, en la que presuntamente solicitó que se liberaran a unos detenidos.

A más de un año de la renuncia de Luis Carlos Vega Pámanes como magistrado @supremotribjal La Comisión de Responsabilidades del @LegislativoJal entró en etapa final en el proceso de 7 juicios políticos contra el ex juzgador Dip @pilar_perezch afirma que han cumplido plazos pic.twitter.com/9K8ik5X69P — RodriGo RiVas UriBe (@RodrigoRivasU) 15 de noviembre de 2017

Un séptimo proceso es por presuntas irregularidades en la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial. En este acuerdo, se desechó la denuncia presentada en contra de los ex consejeros de la judicatura Mario Pizano Ramos, María Carmela Chávez Galindo, Alfonso Partida Caballero y Jorge García González; quienes estaban incluidos en la solicitud original.

En sesión de la Comisión de Responsabilidades también se notificó de recursos de revisión en procesos de juicio político contra los ex alcaldes de Ocotlán Enrique Robledo Sahagún y el de Tamazula Francisco Javier Álvarez Chávez, que fueron rechazados en el pleno del Congreso.

SABER MÁS

Luis Carlos Vega Pámanes renunció al cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el 10 de noviembre de 2016, en medio del escándalo tras difundirse que en 1984 fue sentenciado por homicidio imprudencial y otros cargos. El antecedente penal debió haber impedido que Vega Pámanes fuera nombrado como juzgador, pues viola uno de los requisitos señalados en Constitución de Jalisco establece que para ser magistrado.