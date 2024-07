Magistraturas congeladas en Jalisco

Las pugnas de poder y los jaloneos por las tres magistraturas vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA) en el Congreso del Estado, no solo están a punto de atorar el segundo intento por hacer estas designaciones públicas, sino también la vacante en el pleno del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que también entró en litigio.

La fracción mayoritaria del partido Movimiento Ciudadana (MC) tiene la instrucción del Ejecutivo de que se concluya este proceso antes de que termine la actual legislatura en octubre y se elija de entre las dos quintetas que surgieron de los mejor evaluados en la segunda aplicación del examen esta semana, a saber: Daisy Yolanda Sánchez con 73.75, Ana Lourdes López Ordoñez 71.25, María Marisela Tejeda Cortes 71.25, Cielo Aguamarina Ledezma Verdín 70, Blanca Berenice Velázquez Guerrero 67.5 de la convocatoria sólo para mujeres; y de la quinteta mixta Jorge García de Alba Hernández 80, Abel Octavio Salgado Peña 76.25, Daisy Yolanda Sánchez Sánchez 73.75, Gerardo Castillo Torres 72.5 y Ana Lourdes López Ordoñez 71.25.

Sin embargo, el proceso no puede continuar debido a la suspensión dictada en un juicio de amparo promovido por una de las aspirantes que juzgó violatorio de sus derechos humanos que se exigiera en la convocatoria someterse a las pruebas de control y confianza, y por haberse declarado desiertas las convocatorias de marzo pasado.

Aunque desde el Congreso se buscó ayer ante tribunales exentar estas pruebas de control y confianza a quienes aspiren a un cargo en el Poder Judicial para tratar de destrabar esta segunda convocatoria y que llegue a buen puerto, el trámite no parece tener muchas posibilidades de prosperar.

Me cuentan incluso que es mucho más probable que la justicia federal se pronuncie hoy o la próxima semana para ratificar esa suspensión y ordenar que queden sin efecto todas las convocatorias emitidas para ocupar las vacantes en ambos tribunales, no se emitan nuevas, y se detenga el proceso para no hacer designación alguna.

Lo que gravita en esta tensión no es más que la lucha de poder y la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas en el reparto de estas magistraturas en juego, y que esta vez los llevaría a quedarse todos con las manos vacías, y dejar todo hasta la próxima Legislatura en la que cambiara la correlación de fuerzas.

En este sentido los perdedores serían las y los diputados naranjas, y de paso toda la comunidad, que sigue padeciendo las lógicas del reparto en lo oscurito de estas designaciones públicas para los allegados a la clase política y gubernamental y no para los mejores perfiles y reputaciones, que con su trabajo, ayuden a la tarea urgente de limpiar el Poder Judicial en Jalisco.