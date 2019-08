Presentan bases para Premio Jalisco de Periodismo 2019

En la Universidad Panamericana (UP), anfitriona del Premio Jalisco de Periodismo 2019, Rafael Santana, director de la Escuela de Comunicación de la misma universidad, presentó las bases para este año.

Entre ellas, que los temas tratados deben tener relación con asuntos y problemas sociales de Jalisco, que hayan sido difundidos entre el 26 de agosto de 2018 y el 25 de agosto de 2019 y cada persona podrá participar con máximo dos trabajos. Para quienes publican en medios digitales, estos deberán contar con al menos un año de existencia, periodicidad regular, producción original y su sede en Jalisco.

Además, pese a que en dos ediciones la categoría de “Crónica” se declaró desierta, se continuará con la misma para este año con el objetivo de impulsar a los trabajadores de los medios a hacer más trabajos de este tipo, así como más capacitación por parte de las universidades y abrir más espacios en los medios para ello.

“Resulta una especie de reto para los profesionales de comunicación. El género no tiene ningún problema, los que estamos fallando somos los medios al no abrir espacios para este género, los comunicadores al no atrevernos a hacer crónica, pero sobre todo las universidades que no están formando adecuadamente a profesionales para hacer la buena crónica. Lejos de retirar el género, hay que trabajar en él”, expresó Carlos Martínez Macías, Subdirector de Información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Agregó que el jurado también fue elegido cuidadosamente para evitar que hubiera más académicos que periodistas calificando los trabajos por algunos reclamos en otras ediciones donde no se tomaba esto en cuenta.

Por otra parte, desde el año pasado cuentan con un filtro técnico para que, en cualquier trabajo donde haya dudas, exista más revisión.

Los ganadores tendrán un premio económico de 70 mil pesos, además de la presea el Emisario, diseñada por el escultor Diego Martínez Negrete. También habrá un reconocimiento a estudiantes, donde el premio económico será de 25 mil pesos. Todos los ganadores, serán acreedores a una beca para un programa de educación continua a elegir en algunas universidades que forman parte del Consejo Directivo y que tengan esta oferta.

Además se otorgará el premio Trayectoria Periodística “El Despertador Americano” por 85 mil pesos.

Los resultados se darán a conocer el 4 de diciembre a las 12 del día en el marco de la Feria Internacional del Libro, así como en los medios que patrocinan el premio y en la página web.

También, la premiación se realizará el 11 de diciembre a las 12 horas en el Auditorio Santander Universidades de la UP.

Para mayor información, consultar la página www.premiojaliscoperiodismo.org

EL DATO

Empresas e instituciones que coordinarán los jurados:

Canal 44: Crónica

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey: Reportaje

Universidad Enrique Díaz de León: Fotoperiodismo

Megaradio: Noticia

Universidad del Valle de Atemajac: Entrevistas

TV Azteca: Estudiantes

LS