Una vez más el gobernador de Jalisco señaló al Gobierno federal por no actuar respecto del tema de la distribución del agua a nivel local: la Presa El Zapotillo.

A través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el gobernador dijo que si bien los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato llegaron a un acuerdo respecto de la Presa El Zapotillo en agosto de 2019, y presentaron un acuerdo al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hasta ahora el Gobierno federal no ha atendido la parte que le correspondía.

"Hace dos años el Presidente de México nos pidió ponernos de acuerdo con Guanajuato para seguir construyendo la infraestructura para llevar agua a nuestra ciudad y a la región Los Altos, así lo hicimos y de un 32% de agua para Jalisco logramos pasar a un 72% para nuestro Estado. Desde entonces, el 12 de agosto del 2019, el gobernador de Guanajuato y un servidor le presentamos el acuerdo al Presidente. Jalisco cumplió con su parte desde hace dos años y el Gobierno federal no ha tenido ningún avance en la infraestructura que le toca”, aseguró el gobernador.

Ante ello y luego de que López Obrador declarara nuevamente que la Presa El Zapotillo sí va, el gobernador de Jalisco aseguró que se reunirá con el Mandatario federal en los próximos días para abordar el tema, de nueva cuenta, personalmente.

El gobernador dijo también que pese a que la presa no fue construida en la actual administración y que el proyecto “no es de su gusto”, no hay más opciones para abastecer el líquido. “Sin el agua del río Verde, la ciudad y Los Altos enfrentarían pronto una crisis terrible”, añadió. Sin embargo, en diversas ocasiones académicos y especialistas en el tema han declarado que el agua proveniente de este río no es suficiente para repartir.

Niega ocultar información

Además, luego de que ayer la Asamblea Comunitaria de Temacapulín diera a conocer que ganó el juicio de amparo que obliga al gobernador de Jalisco y su gabinete a cumplir el Derecho de Petición por Presa El Zapotillo, por la negativa y falta de respuesta al oficio comunitario entregado en el marco de la firma del “Acuerdo de entendimiento relativo al aprovechamiento de las aguas del Río Verde”, el mandatario local negó que se oculte alguna información.

Por el contrario, aseguró, el proceso ha sido público y transparente, pese a que los pobladores denunciaron que dicho acuerdo para la distribución del agua del Río Verde para ambos estados se llevó a cabo sin consultarlos y en ausencia de las comunidades afectadas, la academia y las organizaciones sociales, además de incumplir la Recomendación 50/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en la que solicitan que se brinden garantías jurídicas, ambientales y culturales a los afectados por la construcción de la presa El Zapotillo.

A partir de este fallo se ordenó a las autoridades estatales responder por escrito a las comunidades su Derecho de Petición cuyo punto único fue: “Que el Gobierno de Jalisco de la cara y se instale una mesa de trabajo de alto nivel con las comunidades afectadas y productores de los Altos, en donde se transparente y revise el Acuerdo entre el Gobierno de Jalisco y Guanajuato sobre la distribución del agua del río Verde y la Presa Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, así como el cumplimiento y el seguimiento a la recomendación de la CEDHJ”.

