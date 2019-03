Preparan entrega de mochilas, útiles y zapatos

Con el propósito de contribuir a la permanencia de los menores de edad en las escuelas públicas, desde el preescolar hasta la secundaria, de modo que reduzca la deserción por falta de recursos económicos, autoridades estatales y municipales presentaron este lunes el programa Recrea, Educando para la vida, que consiste en la entrega de mochilas, útiles y zapatos, principalmente.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), 50% de la población en México no cuenta con los ingresos mínimos para alimento, vivienda, transporte, vestido, salud, cultura y educación; y éste último rubro precisa un gasto promedio de 288 pesos mensuales.

Con este antecedente, se generó el programa con el que se dará materiales básicos a los estudiantes de 101 municipios que se integraron a dos modelos.

EL INFORMADOR/ S. Blanco

El primero es el 50/50, donde 91 gobiernos municipales aportarán por partes iguales junto con el estado para los materiales; y el modelo 80/20, donde los 10 municipios con más de 100 mil habitantes (los de la Zona Metropolitana y Puerto Vallarta, por ejemplo) darán 80% de los recursos y el Gobierno del Estado dará el resto, precisió José Miguel Santos Zepeda, secretario de Desarrollo e Integración Social.

Bárbara Casillas, coordinadora del Gabinete Social del Gobierno del Estado, precisó que no todos los municipios se integraron a Recrea debido a que no contaban con partidas presupuestales para su aportación; no obstante, el gobernador, Enrique Alfaro, anticipó que en dos años el programa deberá haber llegado a los 125 municipios de Jalisco.

El paquete preescolar contará con una mochila con útiles y un paquete de material para uso del plantel; mientras que para primarias y secundarias, además de las mochilas de les darán playeras, pantalones o faldas y un par de zapatos. En el caso de Tonalá solamente se darán las mochilas con los útiles por falta de presupuesto.

Santos precisó que en algunos municipios como en Bolaños, las prendas serán acorde a sus costumbres, como ropa de manta y huaraches en lugar de zapatos.

Se estima que el Gobierno del Estado aportará 300 millones de pesos más 70 millones necesarios para la logística de la entrega; mientras que los municipios aportarán 900 millones de pesos. Los alumnos beneficiados serán un millón 259 mil, pertenecientes a nueve mil 305 planteles.

Para la entrega de los uniformes se tomarán las tallas de los estudiantes para lo que se capacitará a los docentes desde este lunes y hasta el 2 de abril; se levantarán las tallas desde el 26 de marzo al 8 de abril y los materiales serán entregados entre agosto y septiembre.

Casillas exhortó a los padres de familia donde de las escuelas a las que llegará el programa a que no compren los útiles escolares y que esperen a la entrega de las mochilas para evitar duplicar gastos.

NM