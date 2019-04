Preparan arranque de transmisiones del Canal Parlamentario de Jalisco

Aunque no han firmado convenio para transmitir en televisión abierta, el Canal Parlamentario de Jalisco está casi listo para iniciar transmisiones y arrancar vía internet.

Samuel Muñoz Gómez, director del Sistema de Radio y Televisión del Congreso del Estado, informó que durante las dos semanas de asueto en el Poder Legislativo han realizado pruebas y concluyó la instalación de equipo en el estudio, habilitado en el quinto piso del edificio de avenida Juárez y Corona. Comentó que esperan debutar con la transmisión de la sesión de pleno del próximo 30 de abril.

El director explicó que buscan concretar el convenio con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) para que el Legislativo ocupe la señal del canal 17.3, admitió que la falta de un titular en el SJRTV ha retrasado el trámite.

"Entiendo que el convenio con C7 no se ha concretado por el tema de que todavía no hay titular, entonces yo espero que esto no se retrase más, debemos arrancar este mes de abril y comenzar por streaming", comentó.

Añadió que arrancará con una producción diaria de seis horas y prevén firmar convenios con otros canales públicos para retrasmitir contenidos. Detalló que difundirán en vivo las sesiones de pleno, grabarán comisiones, elaboran reportajes especiales y piezas históricas del Congreso. Tienen proyectado realizar programas de debate con los diputados y grabar los foros que se realizan cotidianamente en el Legislativo.

Cuestionado sobre el gasto de recursos públicos en el equipo técnico y personal para el nuevo canal, Muñoz Gómez aseveró que tuvieron costos bajos con la compra de los elementos básicos y que los 149 mil 272 dólares erogados será la única adquisición del año.



Sobre los empleados contratados, el director reconoció que invitó algunas personas que colaboraron con él cuando fue director de SJRTV, argumentó que durante el tiempo que han preparado el lanzamiento del canal muchos han trabajado "de cuates" sin cobrar.

El director del canal del Congreso ingresó a la nómina desde la segunda quincena de noviembre de 2018 con un sueldo mensual de 71 mil 700 pesos. Antes de irse de vacaciones, la Comisión de Administración aprobó la contratación de ocho empleados para el canal; tendrán sueldos entre 35 mil y 12 mil pesos mensuales. Adicionalmente cuentan con cinco trabajadores de base y están pendiente otras siete contrataciones.

Para vigilar que sus contenidos sean institucionales el Canal Parlamentario de Jalisco contará con la figura del defensor de la audiencia y un Consejo Consultivo. Además de un Código de Ética, reglamento interno y manual de procedimientos.

Prometen ahorros con el canal del Congreso

Contar con un canal de televisión propio le permitirá al Congreso estatal disminuir el gasto en comunicación social y difundir "objetivamente" el trabajo que realizan los diputados; presumió Salvador Caro Cabrera, presidente de la Mesa Directiva.

El legislador, principal impulsor del proyecto, rechazó que la inversión en el canal vaya a superar los diez millones de pesos, como se presupuestó. Argumentó que la erogación será modesta, en comparación con lo que pasadas Legislaturas usaron en comunicación social

"Hay quienes han sugerido que era mejor (el gasto) en comunicación social en lugar de tener un canal. A pesar de que incomode intereses decidimos dar el paso para tener nuestro propio canal y que los ciudadanos objetivamente puedan ver qué es lo que se hace", aseveró.

En su presupuesto 2019, el Congreso estatal etiquetó un millón 900 mil pesos para difusión en radio, televisión y otros medios. En cambio, para la compra de cámaras y equipo de televisión destinaron 10.2 millones. Además, el costo de la nómina del canal se calculó en 250 mil pesos mensuales.

IM