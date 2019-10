Por epidemia de dengue, aumenta precio y venta de cocos en la ZMG

Por ser un hidratante natural y debido a la creencia de que ayuda a subir las plaquetas en pacientes contagiados con dengue, la venta de coco se ha disparado hasta en 70 por ciento.

En un recorrido, este medio constató que en varios mercados y puestos el precio también subió, al pasar de 25 hasta 45 pesos la pieza.

“Yo lo estoy vendiendo y sí me piden que para el dengue. Yo lo vendo en 45 pesos completo”, dijo Arturo Mendieta, un vendedor de cocos desde hace más de 30 años. Sin embargo, en el mercado de abastos los precios de cocos al mayoreo oscilan entre los 18 y 20 pesos.

“La gente dice que sí les sirve”, dijo el propietario del negocio Cocos&Cocos. Esta fruta tropical que se vende en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) proviene de costas de Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

Antonio Cervantes, propietario del negocio Cocos y Cañas Toño, confirmó que las ventas se dispararon en 70% en el último mes. “La gente dice que lo consume para el dengue, que les sirve para rehidratar e incrementar las plaquetas”.

No obstante, el agua de coco es sólo una bebida natural que ayuda a hidratar el organismo, pero “no tiene un poder para contrarrestar el problema” del dengue, según comentó hace unos días la jefa de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, Georgina Alcázar Landeros.

Descarta AMLO alarma por casos de dengue en el país

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró ayer que en México “no hay una situación de alarma” por contagios de dengue, aunque “está afectando algunas partes”, afirmó. “Tenemos información de que no hay nada extraordinario. No es algo incontrolable”. No obstante, la Secretaría de Salud confirmó 20 mil 914 contagios sólo en los estados de Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.