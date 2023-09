El secretario del Trabajo de Jalisco, Marco Valerio Pérez, anunció que en los últimos días hábiles de octubre presentará su renuncia como titular de la dependencia, ya que tiene la intención de contender para ser presidente municipal de Guadalajara.

Tras la inauguración del Foro Nacional de Conciliación Laboral, el titular de la dependencia puntualizó que no será una licencia porque la ausencia será por más de 60 días.

“Soy un hombre preparado, conozco mi ciudad, lo que necesita Guadalajara, es un personaje con carácter, poner orden, nuestra ciudad es hermosa, hacen falta cositas, hay que ir avanzando, y en esa ruta estoy seguro de que podemos avanzar”, dijo.

Pérez destacó que conoce todas las colonias del municipio que busca gobernar. “Nos caracteriza ser una persona que trabaja, no atrás de un escritorio, sino a ras de piso, y en esa ruta vamos a avanzar de manera correcta. Conozco las necesidades de nuestro municipio, y en esa circunstancia vamos a ser muy responsables”.

Sobre los cinco años al frente de la Secretaría del Trabajo, resaltó la labor realizada durante la pandemia, con Jalisco como el primer Estado en recuperar los empleos perdidos por la crisis.

“Los números son fríos y no hay un solo rubro donde Jalisco no sea el número uno. Me pude reunir con los 32 secretarios de trabajo del país, y no había ningún rubro en el que Jalisco no fuera el primer lugar: en generación de empleo formal, la reducción de la informalidad, la tasa más baja de desempleo del país, políticas de justicia en el tema del campo, en tema de trabajadoras del hogar, reconocer a las mujeres, de tener distintivos de una lactancia responsable, cero tolerancia a la brecha salarial en Jalisco”.

Pendientes laborales

Acerca de los retos en el tema laboral, como el aumento al salario a los trabajadores y la propuesta federal para reducir la jornada laboral, de 48 a 40 horas, Marco Valerio Pérez indicó que son aspectos que siguen atendiendo.

“La situación económica no es sencilla, pero estamos tratando de impulsar que los empresarios aumenten su salario a los trabajadores. No podemos tener políticas públicas de pago, pero aun así somos muy responsables y promotores de incentivar a las empresas a que paguen más”.

En el caso de la jornada, agregó que hay estudios que revelan que México es el país que más desgasta a su plantilla laboral en cuanto a horas. “No forzosamente entre más horas hay mayor eficiencia, pero también es cierto que primordialmente las micro y medianas empresas se verían afectadas. Lo he planteado en los foros, de manera responsable”.

EL DATO

Experiencia laboral de Marco Valerio Pérez:

2017-2018 - Administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad

2015-2017 - Ex regidor de Guadalajara - Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara

Posgrado: En Derecho Procesal Fiscal

Licenciatura: Licenciado en Derecho

Fuente: Gobierno de Jalisco

OA