La agrupación política nacional Confío en México inició con su etapa de desdoblamiento para extender su presencia en todo el país y en Jalisco.

Salvador Cosío Gaona, presidente de la agrupación, informó que su meta es que, en los próximos meses, tengan una coordinación en los 125 municipios de Jalisco y en los 32 estados del país. Recordó que, luego de que obtuvieron el registro del Instituto Nacional Electoral (INE) como agrupación política, han logrado tener presencia en 16 entidades del país y la intención es este mismo año tener representación en toda la República Mexicana.

“La intención es desdoblarnos completamente y cubrir el territorio, tanto nacional como local”, dijo.

A nivel estatal se comenzó el proceso de integración de delegaciones municipales, este sábado se tomó protesta a los primeros 22 coordinadores y esperan en unos tres meses tener en los municipios que restan.

Cosío insistió en que Confío en México es una organización plural que congrega a personas con militancia en diferentes partidos y otras sin partido. Afirmó que no buscarán constituirse como partido político.

“Vamos a mantenernos así, como asociación política, porque el sentir de la sociedad es que no quieren más partidos, quieren coincidencia y unidad en torno a temas”, apuntó.

Añadió que, de cara al proceso electoral de 2024, la asociación definirá si suscribe algún convenio con bloques políticos o con algún perfil a apoyar; definiciones que se darían el próximo año.

En la coordinación municipal de Zapopan fue nombrada Sandra Araceli Aguirre Mombela; en Guadalajara Juan Borrayo Cervantes; Tlaquepaque Francisco Juárez Piña; Tonalá Ernesto Ángel Macías; Tlajomulco Daniel Monserrat Luna Alonso; El Salto Aaron Cuevas Uribe; Juanacatlán Fabiola Cortés Chávez; Ixtlahuacán del Río Ramiro de Orta Lozano. En la coordinación del distrito 18 Juan Ávila Cuenca; coordinación regional Valles Luis Felipe Covarrubias Hernández; coordinación municipal de Autlán Aaron Flores Arias; Ameca Hugo Gallegos Herrera; en Casimiro Castillo José Antonio Ruíz; Cihuatlán Rosa Evelia Vidrio; La Huerta Juan Ramón Pelayo Sánchez; San Martín de Hidalgo Rosa María Rubio Barbosa; Villa Purificación Edgar Medina Reyes; Acatlán Gloria González Dávalos; Guachinango Jesica Arriola Santiago y coordinación municipal de Etzatlán León Cedillo.

La agrupación designó como secretario nacional de coordinación regional a Gabino Berumen Cervantes, en la coordinación estatal Pablo García Arias, en la coordinación interregional de operación política Víctor Manuel Preciado Jiménez; y en la coordinación estatal de vinculación social Karina Guadalupe Cárdenas Chavoya.

Faltó voluntad en caso Villa Panamericana

Tras la lucha jurídica que encabezó durante años para que se demoliera la Villa Panamericana, Salvador Cosío Gaona, consideró que faltó voluntad de las autoridades para concretar el tema, pese a la lucha de asociaciones civiles y de colonos. Luego de que se concedió la habitabilidad del inmueble, Cosío dijo esperar que se cumplan los 62 condicionantes que estableció el estudio de impacto y el uso de suelo otorgado.

“Nosotros cumplimos en generar que se hicieran esquemas de bombeo e hidráulicos, no construir mayor número de hectáreas, incrementar el área para que hubiera menor densidad; entiendo que eso se ha cumplido. Hasta ahí llegamos nosotros no se podía hacer más, no había voluntad de ningún gobierno para seguirnos apoyando y si presiones muy fuertes para que no lo hiciéramos”, concluyó.

