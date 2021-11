Pérdida del estado de derecho, reto por vencer en el México actual: Mario Palacios

La pérdida del estado de derecho es uno de los 10 retos que Mario Palacios Alcocer, ex presidente municipal, ex senador, ex diputado federal y ex gobernador de Querétaro, dio a conocer en la charla magistral "Constitucionalismo mexicano y estado de derecho. Evolución y perspectivas".

En el evento, organizado por la agrupación política Confío en México, Palacios Alcocer señaló que, aunque en el papel se cumple el estado de derecho, no así en la práctica.

"Hoy el estado de derecho tiene una constitución escrita, reconoce el principio de igualdad ante la ley, garantiza el derecho a los gobernados, reconoce el principio a la legalidad, garantiza el derecho a las decisiones públicas y el sistema democrático. En el ámbito formal somos un estado de derecho, pero en la práctica hay renglones que distan mucho de ajustarse al texto constitucional", dijo.

Además de esto, señaló nueve retos más por vencer en el México actual, pues el país "lleva dos siglos construyendo derecho e instituciones y podemos estar en riesgo de que se vayan por la borda".

La concentración en el poder ejecutivo es uno de ellos, pues dijo, el poder debe ser limitado, responsable y rendir cuentas. Otro es que "es preocupante un talante autoritario y populista en la conducción de los asuntos públicos del país".

Pero también, parte de esto, es el hostigamiento y censura a los medios de comunicación si opinan en contra del gobierno.

"Otro elemento preocupante es el debilitamiento de la sociedad civil y fustigamiento de quienes tienen pretensiones de mejorar su educación, trabajo, empresa o niveles de vida", al igual que las clientelas electorales con el desmantelamiento institucional del estado quitando el seguro popular, fondos de contingencia, apoyo a la ciencia y tecnología, entre otros.

También resaltó que es "preocupante" la creciente militarización del país, así como la creciente ola de violencia y el enseñoramiento económico y político del crimen organizado en el país.

"Séptimo: hay una creciente ola de impunidad y de ejercicio voluntarioso de la actividad ministerial. Octavo: advierto que hay una confusión entre las funciones de líder que debe ser sometido a las normas, pues el Presidente confunde derecho con moral, cuando la norma no le conviene, invoca valores personales", añadió.

El noveno reto subrayó, es que no están dadas las condiciones para una lucha democrática genuina, pues el crimen organizado es actor privilegiado y con el uso de la fuerza pueden levantar candidatos o ejecutar impunemente a actores políticos. Mientras que el último es la falta de presencia internacional de México.

"Es necesario tener un sistema lleno de demócratas y crear ciudadanía. Las agrupaciones políticas son ejemplo de que quienes no coincidimos en todo podemos estar de acuerdo en algo y hoy lo que nos preocupa es la realidad nacional y el futuro del país", finalizó.

Por su parte, Salvador Cosío, presidente de Confío en México, destacó que "si se ha dicho que el cáncer de México es la corrupción, el problema superior es la impunidad y el asunto trascendental es el estado de derecho, el cumplimiento de la ley, acatamiento de las normas por quienes gobiernan que deben garantizar que haya transparencia".

OA