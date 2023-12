Desde febrero de 2018, cuando inició operaciones la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se han iniciado investigaciones contra 177 policías viales señalados por diversos actos de corrupción, relacionados por delitos como abuso de autoridad y cohecho. De ellos, solo 14 han logrado ser vinculados a proceso por contar con las pruebas suficientes que apuntaban al acto de corrupción consumado, informó este lunes el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, como parte de la información correspondiente al balance de 2023.

Sin embargo, de estas 14 vinculaciones la Fiscalía Anticorrupción ha logrado “recuperar” un total de 92 mil pesos, correspondientes a acciones de reparación del daño a las víctimas, recursos que han sido pagados tanto a las personas afectadas como destinados a asociaciones civiles.

De la Cruz Tovar insistió a la ciudadanía que en caso de ser víctimas de algún delito de corrupción por parte de policías viales, como por ejemplo la solicitud de dinero también conocida como “mordida”, las personas denuncien de inmediato a la Fiscalía Anticorrupción, brindando información del día, la hora y la zona donde ocurrió el hecho, así como generales de la patrulla o vehículo del o la oficial que lo cometió presuntamente, para que el organismo lleve a cabo la investigación correspondiente, se dé con la persona policía implicada, se le castigue y se logre la reparación del daño.

Dijo, la víctima puede tener la confianza de denunciar cuando la o el elemento le ha orillado a entregar el dinero bajo amenazas o a través de infringir miedo, pues en este tipo de casos la víctima no forma parte del delito al no haber ofrecido el dinero, sino que ha sido coaccionado a hacerlo con alguna presión específica. Al reparar el daño no solo se solventa lo que los agentes le han quitado, sino que además se consideran cuestiones como tiempo transcurrido y el tiempo y recursos invertidos por la víctima. Bajo este supuesto los montos de reparación por parte de los policías han llegado hasta los 30 mil pesos, erogados completamente de su bolsillo.

El fiscal anticorrupción reconoció que en esta temporada decembrina, ante la llegada de aguinaldos o fondos de ahorro, hay elementos quienes aprovechan para realizar este tipo de delitos, aprovechándose de faltas administrativas o infracciones a la ley, como el estacionarse en línea amarilla o usar el celular al conducir, por lo cual también envió un mensaje de corresponsabilidad a la ciudadanía para que tome conciencia sobre lo que no debe hacer, para evitar también ser presa de las o los agentes corruptos, quienes le llegan a solicitar dinero a cambio de no multarles.

Esto dijo, también es parte de las acciones que deben emprenderse para comenzar a erradicar la corrupción en la sociedad.

MM