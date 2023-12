Cuestionan eficacia de los Puntos Púrpura para proteger a las mujeres

La política para proteger a las mujeres a través de los llamados puntos púrpura, ha sido una medida fallida, ya que además de las deficiencias que persisten en éstos, en lo que va del año sólo se han utilizado en 30 ocasiones, de los cuales en 21 casos los usuarios fueron hombres y sólo nueve fueron mujeres.

En un comunicado la regidora Candelaria Ochoa Ávalos, quien dijo que en la ciudad existen 20 puntos púrpura, pero todos están localizados en la zona poniente de Guadalajara, lo que demuestra que a las autoridades municipales no les interesan las mujeres que habitan al oriente.

El objetivo de esta política, añadió, es atender la violencia contra las mujeres y ayudarles para canalizarlas ante las autoridades o dependencias cuando requieran una emergencia, así como ofrecerles seguridad para que esperen su transportación a través de un vehículo de alquiler de plataforma.

Sin embargo, dijo la regidora Ochoa Ávalos, estos puntos de seguridad tienen deficiencias para la conectividad de los teléfonos celulares de las personas que requieren una emergencia, se desconoce si están conectados al C5 y algunos están instalados en sentido contrario a la circulación vehicular, lo que dificultaría más el arribo de un automotor que las auxilie.

De acuerdo a la información proporcionada, los casos en las que mujeres han requerido la ayuda en estos puntos fue, en un caso, de una mujer fue atendida por presencia de personas sospechosas; otra más fue canalizada al Centro de Justicia para la Mujer; dos, por ataques, pero no quisieron proceder contra sus agresores; una más, bajo efectos de alcohol; dos, por robo a celular; otra, por proposiciones indecorosas, y una, por violencia familiar.

En el caso de los hombres, un caso fue por robo a celular; cuatro, por accidentes viales; dos, por lesiones; otro más, al reportar un occiso; seis, retirados del lugar por presuntos actos contra el pudor; uno, por riña, y seis, que reportaron robo a inmuebles.

“Ese es el impacto que ha tenido esta política”, refirió la Regidora Ochoa Ávalos, que por cierto fue impuesta a Guadalajara por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado.

Finalmente, informó que ha solicitado un diagnóstico de los puntos púrpura, ya que desde su instalación, en 2021, no han tenido efectividad y se requiere saber cuánto ha invertido el municipio en esta política que no ha beneficiado a las mujeres, sin embargo el Instituto Municipal de las Mujeres ha respondido no tener competencia en este tema.

