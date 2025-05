José Luis Tostado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Legislativo estatal y su prioridad será aprobar la reforma judicial en la Entidad, con el fin de preparar el proceso de renovación al Poder Judicial del Estado que se llevará a cabo en el año 2027.

Sin embargo, hay puntos en los que las fracciones parlamentarias del Congreso local no se han puesto de acuerdo. El principal es incluir o no el proceso de insaculación o “tómbola” para elegir a los aspirantes a ocupar un cargo dentro del Poder Judicial en el Estado de Jalisco. Los desacuerdos sobre este punto han evitado que se apruebe la reforma.

Pero también está pendiente someter a votación al titular del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) o integrar al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a las filas del Poder Judicial del Estado o dejarlo con su propia autonomía. En lo que sí coinciden es que se elegiría por voto popular a los integrantes del TJA.

“La discusión no está sobre renovarlo o no, ya hay consenso. La definición tiene que ver si lo incluimos en la estructura del Poder Judicial, como lo hicimos hace muchos años, o respetamos su autonomía constitucional”.

Hasta el momento, hay varias iniciativas presentadas sobre reforma judicial en el Estado: las que corresponden a Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, así como al Ejecutivo estatal y el mismo Poder Judicial, no contemplan realizar el proceso de insaculación, mientras que las propuestas de Morena y aliados exigen incluir este método como parte del proceso de selección de aspirantes, precedente marcado por la elección judicial federal.

El legislador emecista mencionó que el Congreso tiene otro pendiente con el Poder Judicial del Estado, y es el próximo vencimiento de al menos cinco magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Por lo tanto, deberán definir si eligen ocupar las vacantes de forma temporal o las dejan sin titular hasta la elección judicial de 2027.

“Ver si, como lo proponen algunos grupos parlamentarios, hacemos un proceso electivo de esos cinco o seis cargos o esperamos que esos entren en la renovación del 2027, lo que implicaría o prorrogar los nombramientos o acudir a los mecanismos que la propia ley prevé”.

De dejar vacantes los cargos hasta 2027, quienes las ocupen serían los propios secretarios de las salas correspondientes a las que pertenezcan las magistraturas.

Por otra parte, entre otros temas pendientes de discutirse y aprobarse en el Congreso de Jalisco está avalar el incremento del 12.5 por ciento a las tarifas del SIAPA, con lo que buscan más recursos para el organismo intermunicipal y evitar el rezago en la actualización de los costos del agua.

Además, los diputados deberán legislar y aprobar la reforma en materia de transparencia que desaparece al ITEI; por lo tanto, se deberá analizar si se integran las funciones del instituto de transparencia a la Contraloría del Estado o la creación de un nuevo organismo que supla al ITEI.

Finalmente, hay iniciativas pendientes como la que busca hacer frente a la apología del delito, propuesta enviada por el gobernador Pablo Lemus.

Depuran iniciativas inoperantes

La actual Legislatura en el Congreso de Jalisco desechó alrededor de 470 iniciativas de la pasada Legislatura que concluyó el 31 de octubre, esto porque ya no tenían condiciones de seguir su análisis, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Luis Tostado.

Pero también deben abordarse y discutirse otros temas pendientes, por ejemplo, la comparecencia de funcionarios de seguridad estatales por el caso del rancho Izaguirre, que ya había sido planteada; sin embargo, fue aplazada con el objetivo de evitar entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

— ¿Cuál es el banco de iniciativas, cuántas les heredaron?

— Dimos de baja, porque ya no tenían las condiciones para continuar en su análisis, entre 470 propuestas legislativas de la anterior Legislatura. ¿Y cómo queremos destacar? ¿Como un Congreso que presenta muchas iniciativas que no llegan a ningún lugar, o con pocas iniciativas que sean trascendentes para la vida del Estado?

Debemos de tener menos de 40. Hay algunas cosas que ya no hacen sentido, como algunos exhortos que ya perdieron su oportunidad. Me parece que tendríamos que apostar a las reformas que realmente nos lleven a legislar y a afectar la vida del Estado.

— ¿Cuándo será la comparecencia del gabinete de seguridad?

— El Congreso no ha dejado de estar atento y participando, y proactivo en la agenda de seguridad desde el espacio del Congreso. No hemos definido en la Junta de Coordinación Política la comparecencia para que algunos funcionarios y relacionados vayan al Pleno como se acordó. Sin embargo, desde otros espacios del Congreso, como la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y otras instancias de comisiones, se viene trabajando con las autoridades vinculadas al tema de la seguridad pública para atender la problemática del país y del Estado de Jalisco.

Lo mejor es no encimarnos (con la investigación de FGR por el rancho de Izaguirre), y que se obtenga en esas investigaciones el conocimiento de la verdad y la justicia a partir de ello.

— ¿En materia de seguridad hay alguna reforma importante?

— Algunos compañeros tienen propuestas de artículos particulares para clarificar la tipificación de algunos delitos o algunas cosas, pero en temas muy particulares. En los próximos días estaríamos por revisar en la Comisión de Puntos Constitucionales. Estaríamos por resolver algunos, por ejemplo, la propuesta del delito de acecho.

— De todo lo que propuso Pablo Lemus para cambios en Ley Orgánica, sus proyectos… ¿ya está todo avalado o qué falta?

— Probablemente tengamos que llevar a la discusión la Línea 5. No ha llegado como en el planteamiento del Congreso. Estos esquemas implican un registro de esquemas de financiamiento y requiere aprobación del Congreso. Tendremos que llevar la discusión. Al inicio de la Legislatura resolvimos algunas adecuaciones solicitadas respecto a la Línea 4; dieron las razones técnicas y se justificó.

— ¿Si Banobras no entra, cómo se financiaría?

— No tenemos conocimiento, no le corresponde al Congreso poder incidir. Supondría que si el Gobierno federal no entra, el Gobierno del Estado tendría que evaluarse con recursos propios para poderlo resolver.

— ¿Qué es lo que más le importa?

— La reforma judicial, y esta Legislatura carga y cargará con la responsabilidad y las consecuencias de aprovechar correctamente la oportunidad de revisar, reformar y fortalecer nuestro sistema judicial. Algunos no compartimos las razones por las que llegamos a la reforma, pero sin lugar a dudas estamos convencidos de que tenemos una gran oportunidad para el Estado.

— En la Legislatura pasada, el gobernador tenía hincados a todos los diputados porque le avalaban todo lo que quería. En esta, ¿en qué escenario estamos?

— Estamos en una Legislatura compleja, por primera vez tenemos ocho grupos parlamentarios representados en el Congreso. Los diputados que compartimos proyecto político con el Ejecutivo no tenemos condiciones para llegar a determinaciones definitivas desde el Congreso por nosotros mismos. Estamos en la necesidad de construir acuerdos, y donde se encuentren coincidencias, tendremos que caminar. Es la realidad política del Estado.

Y no pretendemos ser una bancada (la de Movimiento Ciudadano) que juegue a la oficialía de partes. Tenemos que construir a partir de un dato diferente, y si esa es la posición de la bancada de MC, con mayor razón.

— Se preveía una Legislatura fracturada por algunos personajes, pero han caminado los temas.

—Confío en que todo siga bien. Por la proximidad de tiempos electorales, el próximo año algunos actores tomarán decisiones, incluso de permanencia o no en el espacio legislativo, pero lo hemos construido a partir de la responsabilidad de todos, transparencia y diálogo.

CT