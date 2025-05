La principal innovación en la elección del Poder Judicial de la federación es el involucramiento de la sociedad para elegir a los integrantes de un ámbito que se había orientado bajo esquemas de selección y carrera judicial. Sin embargo, la elección enfrenta diversas complicaciones, como la claridad en la forma de votar, la escasa participación ciudadana o el acarreo de votantes.

El Jefe del Departamento de Estudios Políticos (DEP), del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, doctor Armando Zacarías Castillo, detalló cómo a partir de la reforma al Poder Judicial se llamó a elegir todos sus cargos, lo que implicó la organización electoral por parte del gobierno federal.

La elección abrió el debate sobre la relevancia de acudir o no a las urnas. Zacarías Castillo enfatizó que se trata del ejercicio ciudadano para encauzar la estructura del Poder Judicial.

"Consideramos en el Departamento de Estudios Políticos que la participación electoral, generada desde la instauración de la ciudadanización como Instituto Nacional Electoral, antes IFE, es un elemento de empoderamiento del ciudadano en la toma de decisiones administrativas", dijo.

Lo anterior con los posibles riesgos, como en cualquier proceso electoral: las influencias externas de manipulación de intereses de voto, conocidos como acordeones; o el acarreo de votantes. Todo esto llevará a un aprendizaje para las elecciones de 2027.

El Coordinador de la licenciatura en Estudios Políticos del CUCSH, doctor Juan Jesús Ramírez Ramírez, dijo que la reforma al Poder Judicial, de la que derivó la elección del poder, ocurrió sin consenso entre las fuerzas políticas.

"Hubo una mayoría calificada que aprobó la reforma constitucional, lo que nos llevó a la próxima elección, pero ocurrió sin consenso. Si bien esto ya se aprobó, no podemos dejar pasar que es una resolución que conlleva riesgos democráticos", declaró.

La elección del Poder Judicial se abre a las mismas circunstancias de otras elecciones, como la captación de votos, la presencia de grupos políticos, y a ilícitos electorales. "Esto no quiere decir que el proceso estará lleno de malas prácticas, sino que será un proceso que se somete a las mismas ventajas y desventajas que lleva una elección", agregó.

Otro de los riesgos de la elección es que la ciudadanía no tiene claridad por quiénes votar, ni cómo hacerlo. "Los ciudadanos no sabemos, pocos son los que lo tienen claro. En las elecciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo lo tenemos claro, se vota por uno. En la elección judicial no tenemos un voto, sino muchos. En el caso de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), si elijo a cinco mujeres y cuatro hombres, está bien; pero si voto por cinco hombres, el voto se anula", detalló Ramírez Ramírez.

Otra singularidad es el conteo. Tras la votación, los paquetes se enviarán a los consejos distritales, no se hará en las casillas, ni habrá conteo previo.

"La cadena de resguardo de los votos, una vez que concluya la votación, se trasladará a los consejos distritales. En ellos se hará el conteo, transmitido virtualmente, y los resultados se darán a conocer hasta el 12 de junio", explicó Zacarías Castillo.

¿Qué se votará en la elección judicial?

Durante la elección habrá seis boletas de colores con los nombres y números de identificación de los candidatos.

Boleta morada. Para las y los ministros de la SCJN, e integración en salas

Para las y los ministros de la SCJN, e integración en salas Boleta azul. Para las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Para las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Boleta turquesa. Para las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF

Para las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF Boleta salmón. Para las magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPJF

Para las magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPJF Boleta rosa. Para las magistradas y magistrados de circuito

Para las magistradas y magistrados de circuito Boleta amarilla. Para Juezas y jueces de distrito

