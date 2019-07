Piden justicia para mujer agredida por su pareja

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofía García Mosqueda, presentó una iniciativa de acuerdo legislativo en el pleno del Congreso del Estado, para solicitar a las autoridades judiciales que garanticen el acceso a la justicia para Sandra Alicia García, quien hace dos años fue víctima de violencia física por parte de su marido, el cual fue encontrado inocente en el juicio.

La víctima relató que hace dos años, luego de haber solicitado el divorcio a su marido de 31 años, este reaccionó golpeándola en la cabeza con un martillo y con un cuchillo en la espalda. Luego de dos años de prisión preventiva y de que se celebrara un juicio el pasado junio, la pareja de Sandra fue liberada.

"No me explico cómo lo dejaron en libertad. El mismo día del veredicto él salió libre y yo he estado muy asustada", dijo y agregó que teme por su vida mientras su antigua pareja se encuentre libre.

La diputada priista pidió enviar un exhorto al Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de igualdad Sustantiva para que "se tomen las medidas necesarias con el fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia de Sandra Alicia García".

"Queremos que las jueces y el juez que dictaminaron esta sentencia. Si consideraron que todas las pruebas no son suficientes para que su agresor (de Sandra) no esté detenido, estamos mal y no estamos aplicando la justicia".

Adicionalmente, la diputada también presentó una iniciativa de Ley para derogar el adulterio como un delito en Jalisco, remarcando que es la única entidad federativa donde este crimen existe.

Hasta mayo de este año, en Jalisco se han registrado 15 feminicidios y es la octava entidad donde se han registrado más casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

