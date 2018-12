Piden evitar quema de pirotecnia o fogatas en Jalisco

El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ), Víctor Hugo Roldán Guerrero, invitó a la población a evitar situaciones de alto riesgo como la quema de pirotecnia y de artículos combustibles en la vía pública, ya que además de poder resultar lastimados esto causa un daño ambiental.

En entrevista, añadió que debido a que las condiciones climatológicas "están algo estáticas, que no tenemos vientos, exhorto a la ciudadanía a evitar la mala práctica de la pirotecnia y las fogatas".

Recordó que el pasado día 25 de diciembre "tuvimos una contingencia fase 3 en la zona de Las Pintas, y la zona oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara fue la más afectada por dichas prácticas".

Pidió a los jaliscienses consultar dudas o necesidades que tengan a las unidades de Protección Civil ubicadas en carretera, "en el operativo vacacional 'Invierno Prevenido' participan 276 oficiales de la UEPCyBJ, en coordinación constante con las unidades municipales de protección civil".

Precisó que si se piensa salir casa es recomendable cerrar llaves de gas y agua, desconectar aparatos eléctricos, no dejes veladoras encendidas, desenchufar luces navideñas y no dejar luces encendidas.

Apuntó que si viajan por carretera es aconsejable que antes de salir revisen la condición mecánica del automóvil, llevar consigo herramientas mecánicas y extintor del vehículo, utilizar el cinturón de seguridad, respetar el límite de velocidad y si manejan no utilizar el teléfono y no consumir al mismo tiempo alimentos ni bebidas.

Solicitó a la ciudadanía en general que si detectan algún accidente o cualquier tipo de emergencia repórtalo al 911 o al (33) 36753060.

Resaltó que en el mar o cuerpos de agua no entrar a nadar si no conocen el lugar, no ingerir alimentos antes de ingresar a nadar, no consumir bebidas embriagantes, no permitir que los niños entren a nadar solos y mantener vigilancia permanente sobre ellos.

