Pide cardenal que la Romería sea un evento espiritual, no comercial

El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a los feligreses que asistirán a la Romería 2019 que hagan énfasis en el aspecto espiritual del evento, dado que en ocasiones se presta más atención a las posibilidades comerciales que implican la concentración de una gran cantidad de personas en un solo sitio.

"No olvidemos que este acontecimiento es de carácter netamente espiritual. No es con fines comerciales, no es con fines meramente sociales. Es con fines que toquen nuestra vida, la transforman y nos hagan agentes de servicio a la paz y la misericordia de Dios", expresó.

El religioso agregó que hay quienes ven la romería solamente como un "acontecimiento folclórico que alegra las calles" y mencionó que la Iglesia no está dispuesta a permitir que la celebración en honor de la Virgen de Zapopan sea reducida a eso.

Por su parte, Daniel Hernández Rosales, coordinador general de la Romería, hizo un llamado a quienes participen del viaje de la "Generala" de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan, que carguen con sus propios cilindros de agua y bolsas donde colocar la basura de sus alimentos, esto con el fin de disminuir el volumen de basura que queda sobre las calles luego del evento.

Con el lema, "Madre de misericordia, alcánzanos la paz", se espera que alrededor de dos millones de personas asistan a la Romería 2019. El cardenal destacó que, ante la violencia que se vive en Jalisco y México, es deber de los ciudadanos el volverse "constructores de la paz", comenzando por sus propias familias, donde los más pequeños puedan aprender cómo tener relaciones pacíficas con otras personas. Asimismo, destacó que la Iglesia Católica iniciará una "Misión de la Misericordia" para llegar a los sectores de la población donde no han tenido tanto alcance.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ROMERÍA

• Miércoles 9 de septiembre

o 17:45 horas: Recepción de la Virgen de Zapopan en la Catedral de Guadalajara.

• Viernes 11 de septiembre

o 18:00 horas: Misa solemne en la explanada del Instituto Cultural Cabañas.

o 23:00 horas: Serenata a la Virgen de Zapopan en la Catedral de Guadalajara.

o 00:00 horas: Velada de oración

• Sábado 12 de septiembre

o 5:00 horas: Misa de despedida.

o 6:00 horas: Inicio de la Romería.

o 12:00 horas: Misa de bienvenida.

LS