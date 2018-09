Pese a renovación, se mantiene prostitución en el Parque Morelos

Luego de que el pasado jueves se inauguraran las remodelaciones del Parque Morelos, sexoservidoras continúan haciendo de dicha zona su lugar de trabajo. Así lo comprobó un recorrido que esta casa editorial realizó el parque, donde al menos una docena de mujeres circulan en el lugar para ofrecer servicios sexuales. En el mismo sitio, al menos seis elementos de la Unidad de Guardias Municipales y dos oficiales de la Policía de Guadalajara realizan rondines de forma continua.



Una de las meretrices, quien prefirió permanecer en el anonimato, contó que en meses no han sufrido ningún tipo de acercamiento por parte de las autoridades para ser colocadas en otra área. Sin embargo, expresó su temor a que la situación cambie cuando la administración entrante comience sus labores de manera oficial.



Al parecer de dicha mujer, quien comentó que suele pasar cuatro o cinco horas en parque cuando acude para ofrecer sus servicios, las mejoras realizadas beneficiaron en general la vista que ofrece el lugar. No obstante, expresó su molestia pues afirma que el parque continúa sufriendo de inundaciones cuando es temporada de lluvia. También consideró que no se colocaron suficientes bancas y señaló la falta de botes de basura, los cuales no se pueden encontrar en el interior del parque, solamente en su periferia.





Opiniones similares ofreció otro ciudadano, quien también declinó dar su nombre. Él acude a pasar la tarde al parque "tres o cuatro veces al mes" y opinó que en un aspecto general sí hay una mejoría pero hace falta corregir detalles como los antes expuestos, además de bordes elevados que delimiten las zonas donde hay pasto, pues "con la lluvia toda la basura se va a desbordar".



El pasado mayo, un grupo de trabajadoras sexuales del parque denunciaron ante la CEDHJ hostigamiento de parte de las autoridades tapatías.

LS