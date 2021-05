Pese a pagar estimado anual del agua, sufre servicio intermitente

Miguel Ortiz es vecino de la colonia Constitución, en Zapopan, una de las 159 afectadas por los cortes de agua en la metrópoli.

Sin embargo, asegura que enfrenta el problema desde antes de que se anunciaran las medidas de abasto rotatorio que se implementaron por el bajo nivel de la presa Calderón.

“Desde febrero caía un hilo de agua: dos días sí, dos no. Alcanzábamos a llenar dos o tres cubetas, pero a partir de abril empezó casi una semana sin agua y nos caía dos días por dos horas. Ni una cubeta alcanzábamos a llenar”, comenta.

Comparte que a pesar de que hizo el pago anual por el servicio al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la situación continuó.

“Las autoridades dicen que sí está cayendo agua y es mentira”, agrega.

Miguel, al igual que la mayoría de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que fueron perjudicados, raciona el líquido porque tampoco ha podido ser beneficiado por una de las pipas que gratuitamente ofrece el organismo.

Cuenta que cuando llega el líquido a su vivienda, espera a que se llene la tarja para lavar los trastes de un tirón.

Además, se baña con tres cuartos de cubeta, lava el patio una vez por semana y trapea en seco con cloro y un chorro de agua cada 15 días.

“En marzo quise yo hablar al SIAPA y me mandaron a internet. Me tocó el folio 200 mil y fracción. En abril volví a entrar a la página y ya no me apareció la colonia Constitución. Hablé al número del recibo y después de cuatro intentos me dijeron que me iban a traer una pipa. No ha llegado”.

El 16 de mayo, este medio publicó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en las 159 colonias que arrostran el desabasto viven 491 mil 600 personas.

Sólo en la colonia Constitutción habitan más de 27 mil.